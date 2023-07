Si el asunto no fuera tan serio, podría acabar convertido en una coplilla sátira de ésas que antes algunos cantaban en las ferias. O eso dice avecilla, que relata el cabreo que hay en la patronal de aquí con la actitud del supuesto comisionado del Gobierno petrusiano para el presunto Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias. Ocurre, como casi siempre: ya pasó, verbigratia, con la inversión para arreglos en las autovías. Y, como siempre, las gallegas, out. Jo...

No os hagáis los olvidadizos, cogno. El ministerio dejó a un lado la del Noroeste y la de Rías Baixas –si hay suerte podrían repararse los años que vienen–, pero ya con cargo al dinero del peaje, después de que Sánchez se escaqueara primero y después pactase off the record con la UE a partir de 2024. Es una manera práctica de intentar pasarle el muerto a O Noso Ex. Con la ventaja de que, si pierden, los petrusianos culparán al PP. Y quien venga detrás que arree. ¿Eh?

El intrígulis de la cuestión ya os lo anticipó en su momento el pájaro. Resulta que el Ministerio de Transportes no tiene claro que los millones que va a costar el Corredor Atlántico sean rentables. Da igual que la mayor parte lo ponga Europa: creen que así, si no presentan el proyecto –y no lo presentaron– desde Madrid habrá más margen de maniobra si siguen gobernando ellos, los actuales monclovitas. Y si no hay milagro, que se prepare Feijóo también: la culpa, a él...

Conste que lo de las conversaciones con la patronal para lo de la rentabilidad les va a salir rana. Primero porque la CEG ya no es lo que era –una entidad sedienta de sangre financiera– y, segundo, porque los empresarios gallegos han dejado la timidez a un lado, por fin, y le pueden cantar las cuarenta en bastos a cualquiera. Y si es un comisionado con un proyecto que carece de datos fiables, peor. ¿Capisci?