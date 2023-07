En mi casa suenan habitualmente podcasts de Jordi Wild, batallas de gallos y música de Leiti Sene, Wos y Milo J. Digamos que Rubén Blades, poco. Entro por la puerta y alguno de mis hijos me asalta para que escuche las barras del tema nuevo del rapero de turno. Las barras no son nada demasiado novedoso. Son rimas. Los pareados, tercetos y cuartetos de toda la vida, que si leyeran a Calderón de la Barca lo sabrían. Creo que es su forma de decirme, “Tú que escribes vas a flipar con esto, otra dimensión, otra forma de usar el lenguaje”.

Y muchas veces sí me llama la atención, saco el móvil para apuntar en mis notas alguna de esas barras y entonces veo sus caras de orgullo, como si por fin hablásemos el mismo idioma o como si el suyo le hubiese ganado la batalla al mismísimo Blades.

Vi hace unos días una película de estreno en Movistar, “State of the Unión 2”. La vi dos veces seguidas porque me sorprendió todo en ella y tuve la sensación de que podía aprender algo. En un momento de la película el personaje de Brendan Gleeson le dice a su todavía mujer: - Elle no es una palabra. - En otro entorno sí, le contesta su mujer. - En qué entorno, le pregunta él. – En el inclusivo.

Pensé entonces en el rap y en mis hijos. Me tentó la posibilidad de acercarme un rato a su entorno. Y, por qué no, escribir una columna con barras, para que vean que de otra dimensión no soy, aunque ganas no me faltan. Aquí va el intento:

Quizá no me estéis viendo/porque estoy demasiado presente/como ese mueble/que de tanto verlo/se ha vuelto transparente. Desde todas las partes de la casa/escucho a ese tal HOKE rapear/yo también os vi de todas esas formas/alguna tan peculiar y alguna tan rota/que sé cuándo estáis mal/con un simple hola. No soy una madre tupper/ni sigo cualquier patrón/soy del montón bueno/ por eso siempre que me enfadé/ fue porque me importó. Me aburre que os aburra tanto/darme cualquier explicación/tener que preguntaros con miedo/o entrar con pértiga a tientas/en cada habitación. Os quiero en verso y en prosa/de esa manera tan loca/que se nota cuando te falta/y sólo quiero que ninguna herida/ os sangre mañana/por mis fallos de ahora. “Mamá, duérmeme”, decíais ayer/ no existe en el mundo/ frase más sobrecogedora/ por eso el run run de ahora/es porque estoy buscando la manera/de abriros poco a poco…/ una puerta.