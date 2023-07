Debería haber lugares en los que fuera posible abandonar el cuerpo unas horas o unos días para descansar de él. Clínicas en las que lo mantuvieran hidratado y limpio, de manera que cuando uno regresara pudiera ponérselo de nuevo como un traje recién sacado de la tintorería. Las vacaciones auténticas no consisten en irse a Benidorm, sino en salir del propio cuerpo. Ya hay lugares en los que puedes dejar al perro para pasar unos días solo, en Tenerife. Los mismos hoteles de animales en los que se deposita al perro podrían ofrecer una tarifa especial para colocar las dos cosas, así el perro no se sentiría tan abandonado.

Y bien, supongamos que ya me he deshecho del cuerpo. ¿Adónde voy ahora con mi espíritu? Pues a casa, lógicamente. Me gusta disfrutar del hogar cuando está vacío, sobre todo cuando está vacío de mí mismo. Ahí estoy, atravesando la puerta como una entidad sutil, desprovista de materia. Ya estoy dentro del hogar volando de una a otra habitación. Observo atentamente los lugares en los que mi cuerpo ha producido una huella: la cama, que he dejado sin hacer, por ejemplo, y el cojín sobre el que me siento a leer.

En esto, escucho el ruido de la puerta de entrada. Es un vecino al que he encargado que me riegue las plantas. Entra en la vivienda con aire furtivo, como si estuviera haciendo algo que no debe. Curiosea por todo el piso. No riega las plantas porque no necesitan agua: apenas hace cuatro horas que he salido yo. Lo más sorprendente es que se ducha en mi cuarto de baño, no entiendo qué placer puede obtener de ello. Después limpia minuciosamente la bañera y coloca las toallas tal y como las encontró.

Quizá no debería haber venido a pasar mis vacaciones de cuerpo aquí, aunque tampoco se me ocurre adónde ir. Así las cosas, vuelvo al hotel de perros y me meto en mi cuerpo para pasar la noche en él sin que nadie se dé cuenta de que se trata de un cuerpo ocupado (por cuidar cuerpos con alma cobran el doble). Hace poco, apareció un hombre de rasgos orientales momificado en un piso de una ciudad española. Tal vez su alma se había ido a China de vacaciones sin encargar a ningún vecino que hidratara su organismo. Al regresar y verlo muerto, huyó por la ventana. Su espíritu anda por ahí, no sabemos dónde, quizá se encuentra en su casa de usted.