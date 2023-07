Por la banda de estribor empiezan as sonar nombres para presidir la Federación Española de Municipios y provincias. Sí, se trataría del relevo del hiper/alcalde de Vigo que, tras los resultados del 28-M no parece tener demasiadas posibilidades de recuncar. Avecilla ya advirtió en su momento que el indiscutible triunfo del tío Abel estaba siendo analizado por demoscópicos afines a la Xunta y que sus conclusiones son tan prêt-à-porter que solo se las creen los redactores. Uyuyuy...

Pero no deberías, ni mucho menos, descartar que alguien las filtre después del 23-J para animar a la people que vote el PP en –y no tanto de– Vigo. Sutil diferencia, pero significativa para los que no creen que la pérdida de casi 19.000 votos y un concejal inicie el principio del desgaste. Aparte de que os conviene recordar, sobre todo a los aspirantes a la sucesión, que el regidor piensa ir a las de 2027 y ganar. Y nada de gestos: Biden, con 82,sigue. ¿Eh?

Ya. sí, es cierto que ha perdido peso político con la derrota en la Diputación y el probable relevo en la FEMP, pero por muchos estudios demoscópicos que se hagan de encargo, es obvio que como uno de los pocos alcaldes que ha mantenido el pabellón del PSOE, tiene todavía mucho que decir. Sobre todo en un PSdeG que, sin haber caído con estrépito, está necesitado de referentes. Y no lo pueden ser ni Miñones ni Besteiro, tras su fugas al Congreso. ¿No?

Anacleto, que anda estableciendo una red de contactos de alto nivel tecnológico, envía un recado en el que aconseja que, pasado el 23-J, y en función de sus resultados, no perdáis de vista ningún gesto del entorno alfonsino: aún no está claro si habrá adelanto electoral galaico. Cierto que el PNV lo hará –aunque la decisión esperará a ver qué hace Bildu en las generales–, pero es probable que si Feijóo gobierna solo, los de aquí iremos a las urnas puede que en octubre. Y tendremos callos de tanto votar. ¿Capisci?