Una organización que atiende al desconcertante fin de promover el uso del español en España ha inaugurado el verano con vallas publicitarias que dan la bienvenida a Sangenjo, a Orense y a La Coruña. Aclaran en letra pequeña los defensores del castellano que el nombre gallego de esas localidades es Sanxenxo, Ourense y A Coruña, de modo que se note que son bilingües siempre que se respete el correcto orden de las lenguas. Se conoce que hay gente a la que le sobra el tiempo y el dinero para gastarlos en estas filologías.

Sorprende que no hayan contratado una valla en los accesos a cierta villa de Ourense, donde el mensaje sería: “Bienvenidos a El Roblecito, ciudad que en gallego se llama O Carballiño”. Algo les habrá sonado raro a los promotores de la campaña para no hacerlo.

De hecho, la denominación galaica de la Festa do Polbo que se celebra en esa localidad podría suscitar exageradas expectativas entre aquellos turistas que no dominen la ambigua lengua del país.

No quisiera uno dar ideas, pero queda todavía un ancho espacio para la rotulación bilingüe de otros muchos lugares de Galicia. Al caso ya citado de O Carballiño/El Pequeño Roble podrían añadirse aún los no menos llamativos de Muxía/Ordeñaba, Chantada/Mordida, A Lama/El Barro, O Corpiño/El Cuerpecito y, ya puestos a chinchar, Salcedo/Saltemprano.

"Más divertido sería aún que la estrafalaria traducción de los nombres de lugar se aplicase también al callejero de villas y ciudades"

Con Puentevedra todavía no se han atrevido los paladines de poner a las cosas su debido nombre, pero sí defienden tenazmente los topónimos Puentecesures y Puenteareas (que, ya metidos en harina, debiera ser Puente Arenas).

Más divertido sería aún que la estrafalaria traducción de los nombres de lugar se aplicase también al callejero de villas y ciudades. Ni siquiera Francisco Vázquez, famoso alcalde que fue de (L)A Coruña, se planteó en su día rotular el espacio urbano más conocido de la ciudad con el doble nombre de María Pita/María Polla. Pita y polla significan, efectivamente, lo mismo, es decir: gallina nueva.

No se entiende muy bien el sentido de esta campaña lanzada por quienes se presentan como defensores de la lengua española. Podría parecer que su deseo fuera el de combatir la invasión del inglés, que está colonizando la sintaxis del castellano y suplantando buena parte de su léxico, pero qué va.

Lo que preocupa, en apariencia, a los campeones del idioma no es que el 65 por ciento de los comercios de la Gran Vía de Madrid tengan nombre inglés y/o usen esa lengua en sus eslóganes y cartelería informativa. Tampoco, hasta donde se sabe, la progresiva conversión del español en spanglish.

La amenaza para el castellano no sería en su opinión la actual lengua del imperio, sino los idiomas de más módico alcance que se hablan en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco y otras partes de la Península. Con el portugués aún no se han metido, pero tampoco conviene descartar hipótesis alguna. Cualquier día podría amanecer en la frontera lusitana un cartel en el que se leyera: “Bienvenidos a Valencia del Miño, ciudad que en portugués se llama Valença do Minho”.

Son sucesos no del todo imposibles cuando alguien se empeña en mezclar bilingüismo con toponimia y culo con témporas. Sean bienvenidos a El Roblecito.