Vagabundos e enfermos mentais

Ils nous faut en clochard a Geneve (É nos necesario un vagabundo en Xenebra), engadería ¡Tamén en Vigo! Esta foi a resposta do profesor de psiquiatría J. de Ajuriaguerra, a un psiquiatra suízo alemán, por ingresar ao único vagabundo da cidade nun pavillón de enfermos crónicos do Hospital Psiquiátrico de Bel-Aire. Certamente unhas cantas palabras –tal como di John Grinder– ben escollidas e ditas no momento oportuno poden transformar a vida dunha persoa.

Máximo Gorki (1868-1936) escribiu nos seus relatos e novelas curtas a súa propia experiencia persoal como vagabundo pola xélida Rusia, arrastrando unha vida miserable e traballando ocasionalmente para conseguir un anaco de pan co que enganar a fame e un farrapo para burlar o frío, situación que marcaría o futuro da súa literatura.

En Vigo, Carlos Montouto Bastida “El Gringo” (1935-2015), vivía baixo a autopista da entrada da r/ Lepanto. De barba poboada, vestía gabardina gris e sombreiro texano. Protexido e apreciado polos veciños, acompañárono no seu funeral en Pereiró a carón do violinista Felipe Rodicio, empregado na EMAO. El Gringo, deixounos un fermoso poema: “Largarme lejos, marcharme al infinito. / Ser viento en el cielo y fundirme con el destino. / Zafarme de las palabras sin sentido. / Ser yo suave y tranquilo.

Porén, o vagabundo mais singular e simpático a día de hoxe é Ignacio, turrando do seu carro de supermercado, ateigado das imprescindibles mantas, almofadas e roupas, mesturadas coas cervexas, percorre a cidade, e na p/ de España fai unha parada ao atardecer, dedicándolle un grolo de cervexa aos cabalos de Oliveira. Sen embargo, o vagabundo galego mais universal, que deixou unha pegada moi fonda na Habana, foi Xosé María López Lledin, “El Caballero de París” , oriúndo da Fonsagrada (1899-1985). Ver Faro da Cultura (20-03-2014), merecente dunha escultura fronte a catedral da Habana ca frase: “A lenda que camiña”. Gañador nun programa da TVC dun importante premio, exclamou: ¡Este dinero dénselo a los pobres!

O recoñecemento da individualidade e especificidade do outro forma parte da diversidade e alteridade, elementos clave dunha cidade, saber poñerse no lugar do outro. En definitiva trátase de respectar o outro para ao mesmo tempo ser respectado.

Carlos Mañas (Valencia, 1966-Vigo, 2023), profesor e publicista, foi un loitador incansable coas súas propostas de “Rachar co estigma”, ou a creación da ONG Solidarios Anónimos, facendo visible socialmente a súa propia doenza bipolar, a través de conferencias, publicacións e actividades innovadoras e creativas. Coincidiamos, con certa frecuencia, como vigueses distinguidos, na FVD. Coa chegada do Pergamiño Vindel a Vigo e a súa Exposición no Museo do Mar de outubro, 2017 ata marzo, 2018, a Asociación Cultural Pertenza, en colaboración coa UVigo, encargarámoslle a Carlos un proxecto de actividades a redor do evento. En poucos días, nos entregou toda unha serie de propostas de achegamento a sociedade civil, con accións de “merchandising”, cómic, contacontos, etc., que por múltiples motivos non foran posibles desenvolver.

Recentemente visualizamos o documental sobre a vida de Carlos Mañas, “Mi cabeza me hace trampas”, estreado na nosa cidade o pasado día 23 de xuño, rematado meses antes do seu falecemento. Un documental, didáctico, entretido o tempo que rigoroso coa intervención de profesionais de prestixio no mundo da psiquiatría, onde Carlos aparece como un referente da doenza mental bipolar, por el padecida e tantas veces estigmatizada.

*Psiquiatra e Psicanalista