El otro vacío

A vueltas con la crisis demográfica –de la que, por cierto, nada se oye en los discursos de campaña y apenas se lee alguna referencia en un par de programas de partido– y a la vista de la noticia que acaba de publicar FARO DE VIGO, que cifra en más de medio millón las viviendas vacías como consecuencia, cabría abrir un debate acerca de uno de los problemas más serios y difíciles de resolver de los muchos que tiene planteados esta sociedad. Y para el que, como se ha dicho ya, no parece existir siquiera una previsión razonable. Que habrá de ser obligadamente transversal y de larga duración si se quiere superar en serio la amenaza que pende sobre el futuro del país.

Uno de los aspectos más difíciles de entender es que ahora mismo se esté hablando de la transición ecológica, que hasta tiene aquí un Ministerio –del que, por cierto, más que ideas salen ocurrencias–, de los coches del futuro y de las energías renovables, e incluso de la inteligencia artificial, pero muy poco, o casi nada, de cómo se afrontará la pérdida de población y el desequilibrio económico y social. Y es que, por no prevenir, en España –y en Europa– ni siquiera está prevista una política de inmigración que permita, respetando los derechos de todos a una vida digna, contar con quienes vienen a buscarla y, además, serán la compensación para el mal histórico de las sociedades confortables.

Algo parecido puede añadirse en cuanto a la actividad individual y la adaptación de los grupos que lleguen. Es cierto que la política que aquí se practica –con algunas excepciones, tan honrosas como escasas– es de las que han dado en llamarse de “luces cortas”, y eso limita las ocasiones de anticiparse con éxito a las dificultades, pero España, y Galicia en ella, están aún en la adolescencia democrática y habrá que esperar a que maduren. Lo malo es que nadie se atreve a decir cuánto durará esa espera. Es cierto que la Xunta, por ejemplo, y su presidente han trabajado el asunto, pero su complejidad y el espacio de tiempo necesario para poner en marcha medidas eficaces exige acuerdos de horizonte largo, de forma que los posibles cambios de gobierno no se constituyan en un obstáculo más para resolver aquella crisis.

Dicho de otro modo, parece evidente que el déficit demográfico galopante que padecen estos Reinos –y varios países europeos, aunque ya se sabe que mal de muchos...– no solo amenaza a eso que llaman ahora la “Galicia vaciada”, refiriéndose al rural: si no hay soluciones bien planteadas y decisiones tomadas desde el sentido común el problema se extenderá tarde o temprano a las ciudades. Aunque en principio puedan parecer un refugio en cierto modo contra el paro y el olvido de los servicios públicos, también sufrirán los daños directos y colaterales de lo que es un problema que al parecer no es tenido por “inminente” por la obvia miopía de los grupos políticos actualmente en discordia.

Llegados pues a este punto, no aparece en el horizonte otro remedio que exigir a los posibles gobiernos entrantes que hagan lo que no hicieron los salientes: conjugar políticas transversales nada fáciles de adoptar por la ya citada complejidad y carestía de los remedos, pero que urgen. Y no solamente a nivel de comunidades o regiones, sino de la propia Unión Europea que, entre sus defectos, todavía mantiene la ausencia de políticas comunes en asuntos de solidaridad con los emigrantes y la igualdad real entre sus habitantes.Y no vale confiarse: si no se pone a ello surgirá otro vacío poblacional, urbano. quizá menos visible pero más dañino que el otro.