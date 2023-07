Días das Letras Galegas

O 17 de Maio de 1863, Rosalía Castro de Murguía asinaba a dedicatoria de Cantares Gallegos a Fernán Caballero. O libro vería a luz na de Compañel, en Vigo e no mesmo ano. Cen despois, Fernández del Riego, canda o arquitecto Manuel Gómez Román e o historiador Xesús Ferro Couselo, conseguiu que a Academia Galega creara un Día das Letras Galegas que ficaría fixado para sempre no 17 de Maio.

Os tres ponentes citados estaban marcados co, daquela infamante, carimbo do nacionalismo e do frentepopulismo republicano. Del Riego tomara o leme da nao galeguista na clandestinidade dos anos corenta, Gómez Román exercera os cargos de secretario e de presidente do PG e Ferro Couselo estivera, durante a guerra civil, na zona republicana ou leal. Así, o 17 de maio de 1963, celebrouse, en honra de Rosalía, o primeiro Día da Letras Galegas con solemnidade e en todo o País. O afiche anunciador do acontecemento, un “berro nas paredes” audazmente deseñado por Xohán Ledo, constitúe hoxe unha peza de colección moi procurada. O catálogo de grandes autores galegos que morreran sen seren chamados á Academia, por razóns de sectarismo político ou de simple ignorancia, ficou correxido cando a mesma institución se mirou obrigada a lles conceder o Grande Día. Son os casos, entre outros, de Seoane, Avilés, Celso Emilio, Díaz Castro ou Novoneyra. Memorábel resultou a consagración, feita pola Academika en Vilafranca do Bierzo, de Martín Sarmiento como creador literario en lingua galega a altura do século de Voltaire.

Lembremos o acto do Teatro Vilafranquino acompañado do lanzamento do manifesto de Cacabelos en defensa do galego dos territorios da Galicia Exterior que fora asinado e redactado por persoas chegadas ao Bierzo de todas as terras da galeguidade non administrativa. Sempre será acordada a iniciativa “Correlingua” que puxo milleiros de rapaces a calcorrar as rúas en defensa do idioma. Máis alá, congresos rigorosos teñen mudado neste Día o xeito de entender a nosa historia cultural, política, económica, partindo do autor ou autora que se convoca cada Día das Letras. Día que, representa sempre unha concordia nacionalpopular que vai evoluíndo cos anos e que merecía o estudo antropolóxico dun equipo coordenado, digamos, por Marcial Gondar.

Fiel a si mesmo, o Día modúlase en variacións porque está vivo e cada ano os seus detractores vense obrigados a petar na boca da hipercrítica estéril. Seguindo a práctica habitual, o Ano Del Riego transita desde agora ao Ano de Luísa Villalta. E comeza Galicia a volver os ollos a esta escritora cuxa obra tinxe as Letras Galegas de autenticidade luminosa.