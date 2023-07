Hábitat e intergeneracionalidad

El disfrute de una longevidad plena, además de lo que comporta la salud individual en cada momento del tránsito vital, tiene dos variables. Una es el hábitat y el otro la intergeneracionalidad.

Estos dos elementos forman un binomio que, aunque durante la vida profesional pueden aparecer disociados, en la etapa post-jubilar se vuelven realmente complementarios.

En el momento de la jubilación cambian las rutinas de los individuos y si bien en el centro de trabajo la persona desarrollaba diariamente relaciones intergeneracionales con sus compañeros, clientes y proveedores, al entrar en un momento de desocupación laboral toda esa red multigeneracional se pierde y la persona pasa a tener el hogar, antes seguramente era el trabajo, como centro principal de su desarrollo vital. Eso en principio no esta nada mal, pero después de pasar unos meses ociosos y tener agotada toda la oferta de Netflix, Amazon Prime y HBO, cuando ya no le queda ningún capítulo por ver y decide levantarse del sillón, en muchos casos, en una simple vuelta por el barrio el sujeto toma conciencia de que prácticamente no lo conoce demasiado y además constata que, con la mayoría de los vecinos que le rodean prácticamente no tiene relaciones, más allá, si es el caso, de darse los buenos días cuando se cruzan. Además, muchas de esas personas a las que ve ociosas a cualquier hora del día son todas de su quinta por lo que cualquier input intergeneracional es pura casualidad.

De hecho, en algunas ocasiones, esa casa que tanto le ha costado adquirir se torna en un lugar no demasiado idóneo para vivir en una etapa sin compromisos laborales y más bien se ha convertido, aunque tenga todas las comodidades y metros cuadrados a “punta pala”, en una especie de cárcel Xanadú como la del Ciudadano Kane ya que el ser humano, llegado un momento, necesita más la compañía y las relaciones que las pompas y el ladrillo.

Sobre este escenario que cada vez más es habitual, poco o nada se está haciendo para que no se continue en esa deriva. Si bien desde pequeños nos forman en el desarrollo de capacidades profesionales de cara a la vida laboral, no estaría de más que hicieran lo propio para que en la etapa post-jubilar estemos preparados para desarrollar un plan vital pleno y acorde con las aspiraciones de cada uno, porque los mayores, como sucede con los jóvenes somos diversos, heterogéneos y tenemos diferentes modos de sentir, de ver la vida y claro está, ninguno es mejor que otro. Lo importante es que cualquier determinación que se tome pueda hacer feliz al individuo.

Por eso el hábitat donde la persona va a desarrollar su vida en la etapa post-jubilar es esencial para que la persona se sienta realizada e integrada formando parte activa del barrio que habita. Pero, tal como está la situación, por obra y gracia de la gentrificación, el centro de las ciudades y sus barrios que es el lugar natural para vivir, a quince minutos de todo como propone el urbanista Carlos Moreno, en la mayoría de las ocasiones se convierte en pura utopía.

Por ello, si se quieren tener comunidades transversales desde el punto de vista generacional viviendo en armonía, no queda otra que replantear la habitabilidad de nuestras ciudades, villas y pueblos. No puede morir un vecino sólo en casa sin que nadie del barrio o del edificio note su ausencia.

La cosa se ha llegado a deshumanizar de tal modo que esa independencia social absurda ya no es sólo patrimonio de las ciudades. Veíamos hace unas semanas en las noticias como en Cerdedo-Cotobade, un pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, se había instalado la cocina y la base de operaciones de una de las mayores bandas del narcotráfico del otro lado del charco con un laboratorio, dicen que de los mayores de Europa, donde personas en condiciones de esclavitud producían 200 kilos de cocaína al día. Lo más sorprendente es que al parecer ningún vecino se hubiera percatado o percibiera que algo no cuadraba a pesar del sofisticado operativo que precisa una infraestructura clandestina de estás características, unido al trasiego de personas y vehículos por la zona.

El control de lo que sucede hoy en el entorno más próximo parece cuando menos preocupante en una Galicia en la que hasta hace poco a cualquier foráneo para conocer su identidad se le preguntaba: ¿de quién vienes siendo? y en ocasiones extremas incluso se procedía a acciones violentas por el simple hecho de mover un marco.

El sistema de introspección social que se ha ido articulando no tiene parangón, pues no hace mucho en el rural las casas no disponían de muros de protección. Una especie de fortificaciones que hoy aíslan al vecindario. Todo estaba abierto y con las fachadas de los hogares a la vista. Incluso en las ciudades, muchas puertas de acceso a las viviendas disponían de un cordelito que, enganchado al pestillo, salía al exterior por un pequeño agujerito taladrado en la puerta. Su única finalidad era que los niños pudieran abrir sin necesidad de disponer de la llave correspondiente.

En el escenario actual de aislamiento interpersonal, con tanto anuncio televisivo que nos aconseja la alarma como único sinónimo de seguridad, estamos perdiendo la batalla de la socialización natural y lo que es más peligroso, abandonando un poco la confianza en el otro, y eso sí es algo terrible.