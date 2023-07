Comencé a escribir este artículo situándome en una perspectiva básicamente jurídica. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que un tratamiento puramente técnico-jurídico de la cuestión, más que allegarme lectores, los espantaría visiblemente apesadumbrados.

Por eso decidí abordar la cuestión poniéndome en la piel de un ciudadano de los del montón. Y las reflexiones me han quedado así.

Es un hecho indiscutible que cuando los políticos electos para un cargo público tienen que acatar la Constitución, actúan de dos maneras: o se limitan a expresar las fórmulas legales previstas al efecto o utilizan frases creadas por ellos añadiendo a la fórmula legal un contenido fuertemente politizado.

Otro hecho relevante es que, aunque no es ésta una de las cuestiones políticas más interesantes, cuando algún acontecimiento de esta naturaleza salta a los medios de comunicación, se origina cierta perplejidad en la ciudadanía.

¿Qué pasa con esto de las fórmulas del acatamiento? La fórmula oficial tiene dos partes: la relativa a quien se pone por testigo del acatamiento y lo que es objeto del acatamiento.

En la primera parte, se suele utilizar la fórmula “juro o prometo” que no es la más adecuada porque puede dar lugar a desvelar las convicciones religiosas para el ejercicio de funciones públicas. Y es, en cierto modo, contraria a la aconfesionalidad y neutralidad del Estado que se proclama en nuestra Constitución. Gráficamente en un artículo de prensa el profesor Lorenzo Martín-Retortillo hablaba en 2004 de “Confesarse para ser Ministro”.

Pero, como hace en no pocas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión restando importancia al acto de juramento o promesa y ha mantenido la constitucionalidad del juramento promisorio, privándolo de trascendencia real.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene, en cambio, una posición muy clara: el hecho del acceso a un cargo público no se puede hacer depender de una declaración de fidelidad a una religión determinada (caso Bucarini vs. República de San Marino, de18.2.1999). Aunque existe la opción de elegir entre juramento o promesa, el ejercicio de la opción supone una declaración acerca de las creencias religiosas para acceder a la condición de abogados (caso Alexandridis vs. República de Grecia, de 21.2.2008) o para los testigos en procesos penales (caso Dimitras vs. República de Grecia, de 3.6.2010).

Pero la cuestión más polémica es la de la fórmula concreta que ha de pronunciar el cargo electo que está tomando posesión de su cargo.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2023 acaba de pronunciarse sobre la cuestión de las fórmulas de acatamiento de la Constitución. En este recurso nuestro más alto Tribunal decidió si formulas como “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo” (Oriol Junqueras, líder de ERC) u otras usadas por los diputados de JxCat –“prometo por imperativo legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña”– eran lícitas para expresar el acatamiento a la Constitución.

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha decidido, por mayoría de sus miembros, que dichas fórmulas no impidieron al resto de diputados electos ejercer sus funciones parlamentarias en “plenitud”, que es de lo que se quejaban los recurrentes.

En un voto particular la minoritaria del Tribunal señaló que la sentencia no solo ha desestimado indebidamente la demanda, sino que no ha resuelto el problema constitucional que se planteaba, que era dilucidar si las fórmulas cuestionadas eran o no válidas.

Si miramos detenidamente las cosas y sin apasionamiento, podemos comprobar que el acto de acatamiento y la fórmula concreta empleada al efecto sí tiene mucha trascendencia real. La tiene para los que emplean la fórmula generalmente aceptada, ya que exteriorizan sin condicionante alguno su acatamiento de nuestra Ley de Leyes. Y la tiene también para los que introducen añadidos propios para conseguir, al menos, dos efectos políticos.

El primero y principal es mostrar que oponen algún reparo al acatamiento puro y simple de la Constitución. Y el segundo utilizar la percha del acto de acatamiento con su repercusión mediática para difundir alguna de sus consignas políticas.

Por eso hablar de excesos de formalismo, o de fórmulas “rituales” o de añadidos sin trascendencia real porque lo que importa es que se manifieste expresamente la acepción, da la impresión de que son vías de escape de las que se sirve el Tribunal para no afrontar decididamente que hay parlamentarios que si bien aceptan el hecho favorable de convertirse en representantes del pueblo en las Cortes Generales, desechan en cambio la aceptación incondicional y hacen de un acto “constitucional” como es el del acatamiento un acto de rechazo implícito de nuestra Carta Magna. Y esto, a mi modo de ver, no tiene nada que ver con el progresismo o el conservadurismo, sino con la falta de un decidido empeño de exigir que cualquier parlamentario desde el inicio mismo de su cargo muestre una voluntad inequívoca de asumir los derechos y los deberes del cargo.

Como ha señalado la doctrina, es hora de modificar la fórmula reglamentaria referida a la expresión “jurar o prometer”, sin que haya que hacer pública expresión de cuáles son las creencias propias. Debería regularse por ley estatal, con aplicación directa o supletoria en todas las organizaciones, sujetos y agentes del Estado compuesto. Los valores de la neutralidad del Estado y del pluralismo del ordenamiento jurídico deben llevar a eliminar la fórmula usual con elección o no de la manifestación del acatamiento con sentido religioso. Bastaría una fórmula sencilla (por ejemplo, “me comprometo” a desempeñar las obligaciones contraídas del cargo), sin tener que hacer expresión de sentimientos religiosos o de una postura agnóstica o atea (Aspas Aspas).

Pero también haya que hacerlo con el resto de la fórmula: que se elija la que sea más conveniente a los efectos de acatar la Constitución y que se anuden consecuencias legales (no dar por efectuado el acto de toma de posesión) para los que no se limiten a la fórmula que se establezca.