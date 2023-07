O corpo embalsamado de Daniel Rodríguez Castelao, o intelectual, artista e escritor que foi símbolo do nacionalismo galego, foi trasladado a Santiago de Compostela desde Bos Aires o 28 de xuño do ano 1984 para ser enterrado no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval. Castelao falecera 34 anos antes no exilio, o 7 de xaneiro de 1950. A el foille outorgada, a título póstumo, a primeira medalla de ouro de Galicia.

Todos os anos, coincidindo coa data do traslado do seu corpo a Bonaval, entréganse as Medallas Castelao, que este ano tiveron alma viguesa. Foi emocionante compartir este galardón coa banda Siniestro Total, liderada por Julián Hernández, coa atleta paralímpica e doutora Susana Rodríguez, con Rafael López, xefe de Oncoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, e co empresario Lino de Prado. Non é doado escribir un discurso para un acto coma este. Estiven toda a semana preguntándome como poñerlle palabras á emoción, que en realidade é no que consistía. Concluín que tan só hai unha maneira: con honestidade, sen imposturas. Isto, ao estilo do icónico Julián Hernández, sería reivindicando a Castelao coma intelectual multitarefa. O líder de Sinistro Total rematou a súa intervención cun aplaudido “somos un grupo de rock&roll e tocamos a toda hostia”, frase recoñecible por calquera dos seus fans. Esperabamos que Julián fose auténtico, intenso e algo punk, e non nos defraudou. Desde o seu lugar no público, o resto da banda agardaba o momento en que poder subir ao escenario para recibir xuntos o galardón. A atleta Susana Rodríguez, un exemplo de superación que vai batendo marcas de xeito paralelo na pista e na vida, pronunciou un discurso emocionante e cheo de verdade, explicando que o deporte foi o terreo onde máis igual se puido sentir a outras persoas. Tivo tamén palabras para a ONCE e para as súas compañeiras e compañeiros de profesión e, malia afirmar que queda moito por avanzar, engadiu que é un soño feito realidade traballar na sanidade pública en Galicia.

Lino de Prado, figura central na expansión de Inditex en México, declarouse coma un home co corazón ocupado por Galicia e o país azteca e afirmou estar decidido a seguir tendendo pontes entre ambas as dúas culturas. Rafael López compartiu o mérito da medalla co persoal do Hospital Clínico de Santiago de Compostela e convidou ao público a soñar cunha Galicia libre de cancro, que é o maior problema de saúde do mundo e require un maior esforzo en investigación, diagnóstico e tratamento. Así, o mundo da música, da empresa, do deporte, da saúde e da literatura tiveron o seu espazo.

A medalla reproduce sobre fondo azul unha das cruces que o propio Castelao deseñou para ilustrar As cruces de pedra na Galiza, un estudo sobre os cruceiros galegos. Acompáñaa a lenda Deus fratresque galleciae. Foi bonito ter a oportunidade de expresar para un público tan amplo, coa retransmisión en directo da TVG, que a cultura e os libros son a columna vertebral dunha sociedade desenvolvida. A lingua galega é o corazón deste país. E eu, e moitas persoas coma min, facémolo bombear. Porque na nosa lingua todos os mundos son posibles.