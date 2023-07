Las trampas ocultas

Haría bien –naturalmente desde el punto de vista de quien escribe– el actual candidato a la Presidencia del Gobierno, señor Núñez Feijóo, a la hora de explicar sus intenciones desde la Moncloa, en evitar lo que alguien llamó –con respeto, pero certero– “marcarse un Rajoy”. Es decir, prometer una serie de cosas, bien planteadas, pero que si llega a dirigir el país quizá imposibles. El recordatorio, y la cita a don Mariano, resume el efecto causado en la opinión pública por el anterior jefe del Ejecutivo cuando no pudo cumplir prácticamente ninguna de las propuestas importantes, sobre todo las económicas, que había realizado durante la campaña electoral que le dio el triunfo.

Algunos observadores atribuyen el desgaste creciente de aquel gobierno del PP no tanto a la fea realidad que se encontró al llegar cuanto a no haber sabido explicarla y atribuirla a una herencia que dijo desconocer. Un alegato equivocado, pues se supone que quien aspira nada menos que a dirigir un país debe informarse debidamente, y canales para ello no le han de faltar, de lo que se va a encontrarse. Que no en vano la prudencia es la madre de la ciencia, incluida la política sobre todo en este país que a lo largo de su extensa historia ha demostrado poseer más bien poca. Y aunque el gabinete del señor Rajoy tuvo capacidad para evitar a los “hombres de negro”, ese indudable mérito no le bastó.

Es cierto, al menos desde la opinión personal, que el aspirante a la Presidencia por un partido que ha demostrado capacidad de gestión, anunció una “extensa auditoría” –si alcanza el bastón de mando–, pero eso lleva un tiempo del que su señoría no va a disponer. Y sin jugar a profeta, resulta obvio que el juego sucio que acabó con la Presidencia de Rajoy a base de endosarle responsabilidades –sobre corruptelas– que no le correspondían a pesar de una canallesca frase incluida en una sentencia, don Alberto corre un riesgo parecido, aunque no acerca de asuntos que poco tienen que ver con la seriedad: ya lo intentó el presidente del Senado, por lo visto ignorante del Reglamento de esa Cámara

Sin la menor intención de ejercer más que de observador, conviene recordar a quien haya de llevar las riendas del ejecutivo a partir del verano –incluido el señor Sánchez, si es capaz de reflexionar acerca de los motivos que ahora mismo lo tienen al borde del KO–, que hay un campo de minas, y unas cuantas trampas de alto riesgo político, que don Alberto habrá de burlar. Una de ellas, el espinoso asunto del peaje en las autovías, que sus posibles predecesores no tuvieron valor para abordar, ni siquiera sabiendo que es un esquema de la UE, y que la gente del común tiene derecho a explicaciones y no demoras disfrazadas de generosidad por miedo a los efectos de cumplir con Bruselas

Esa es una de las minas que habrá de superar por su coste social, diga lo que diga la UE, y además de especial perjuicio para el córner de la Península Ibérica que es Galicia. Entre las trampas, casi todas proceden de la opacidad y falta de transparencia con las que, incluso contra legem, ha ejercido el gabinete saliente, si pierde. Por ejemplo. el documento firmado, que vincula en teoría a España hasta el año 2030, por el que anuncia su intención de cerrar las centrales nucleares aquí, a pesar de que la Unión ha declarado “verde” la energía atómica por raro que parezca, y asume que las renovables, a pesar de los problemas, resolverán la dependencia energética española. Y todo eso se compromete , o se conoce, en plena campaña electoral sabiendo que puede ser una hipoteca excesivamente cara para sus sucesoras. Ahora se entiende que Moncloa haya decidido “ocupar” el litoral gallego con los parques eólicos, dentro y fuera del océano. Que vienen muy bien, pero no tantos y menos sin condiciones y adjudicaciones claras. Y aún queda, incluso aquí, quién afirma que este Reino no ha sido, “en absoluto”, objeto de mal trato. Lo dijo un torero: “aquí hay gente p´a tó”.