¡Oh, yes...!, que diría uno de esos modernos que tanto abundan: alguien acaba de inventar un supuesto “efecto Jácome”. Que, en resumen, consiste en que cuanta más caña mediática le dan a un político, este acaba por aparecer ante la opinión pública como víctima de una conspiración, y del mismo modo que los mártires pasaban a ser santos, el citado que da nombre al “efecto”, zas: recunca en una Alcaldía, en este caso concreto la de Ourense kapital. Uyuyuy...

Ya, ya, avecilla sabe que para lograr éxito son menester algunas otras coincidencias, por ejemplo la ayuda de alguien PPoderoso, pero eso casi siempre se consigue si se acierta, preferiblemente a la primera, con la clave adecuada del tenderete. Y por la tierra de As Burgas hay quien ha perfeccionado el sistema del trueque; o sea, do ut des, como dijeron los latinos. En lenguaje actual viene a ser algo así como “yo te doy el Concello, tú me regalas la Diputación”. ¿Queda claro...?

Avecilla, que tiene más horas de mili que el último de Filipinas, añade que lo anterior viene a cuento de que le soplaron, desde Madrid, que el equipo albertino le ha visto las orejas al lobo. O sea, que sus gurús ven que atizar más a Petrus puede ser contraproducente, y quizá acabaría siendo mártir. Precisamente por eso el consejo es mantener a toda costa la calma en vísperas del “cara a cara” y no caer en la trampa de las provocaciones. Es decir, moderasao a tope. ¿Eh...?

A ver. El equipo asesor habitual tiene la plena convicción de que los duelos Sánchez/Feijóo están ganados por el senador –nada de Usía: “excelentísimo”, vitalicio– y aspirante. Pero el riesgo está en la aritmética, Frankenstein al acecho, y, de ahí que haya pedido, O Noso Ex, “mayoría absoluta”. Pero, como buen gallego, sabe que “eso, depende” y de ahí la prisa para pactar con Vox, no sea que Abascal amargue la fiesta del balcón a última hora. ¿Capisci...?