La adormidera de los años

“El hombre debe afirmar la justicia para luchar contra la eterna injusticia, crear felicidad para protestar contra el universo de la injusticia”. A. Camus

Paseaba por calles de Salamanca, entre fachadas de suave pátina melosa, en compañía de un viejo amigo, buen magistrado, de prudente y madurado saber jurídico, al que el tiempo ha llevado ya a la segunda década de la sesentena. Hablábamos del efecto que el paso de los años produce en algunas personas, aquellas a las que inclina hacia posturas conservadoras. Entonces me confiesa que eso es lo que a él le sucede; advierte que con la edad se va haciendo más conservador. Y añade: veo que cada vez tengo más que conservar. No entiendo muy bien el alcance y, para mí, sentido equívoco de la frase que parece encerrar una acepción materialista. En cualquier caso, es lo cierto que ese retraimiento conservador que a algunos les sobreviene con la edad encierra un gesto de abdicación de toda rebeldía, de resignada aquiescencia y encogimiento de un espíritu en retirada ya de toda lucha. Quien así evoluciona no hace sino estrechar el círculo de su mirada a solo su entorno inmediato. Ya nada importa que no sea el propio reducto.

Pues a mí, le contesté, me ocurre justamente lo contrario; el paso del tiempo me ha ido haciendo cada vez más crítico e inconformista, y hasta creo que, en esa medida, acaso más fácilmente irritable. La larga travesía de los años nos lleva hasta una atalaya desde la que la mirada adquiere mayor envergadura y nos proporciona una dimensión panorámica de la vida, preludio del final. Percibimos mejor los perfiles del paisaje, sus altiplanicies, sus cordilleras irregulares, sus valles, la sombra húmeda de las montañas, los caminos por los que hemos transitado, y a lo largo de ellos tantas huellas, tantas pisadas, nuestras y de otros caminantes. Es, precisamente, ese trayecto vital el que impide que la edad pueda producir en mí cualquier efecto anestésico; al contrario, el efecto es totalmente cafeínico.

Decía Marco Aurelio que es lamentable que en una vida en la que el cuerpo no se rinde el alma se rinda la primera. No entiendo que el tiempo pueda obrar sobre el ánimo el efecto de una adormidera, ni que la edad explique una creciente acomodación conservadora. No puedo entenderlo porque el paso de los años va acumulando experiencias que, lejos de diluirse o perderse entre las arrugas del alma, adquieren gravedad. Cualquier olvido sería irresponsable. ¿Cómo olvidar? Al correr de los años he visto esa llaga social descarnada y permanente que es la injusticia sufrida por tantos hombres y mujeres víctimas de desafueros y de abusos. Y no solo he sido testigo de iniquidades que no debieron existir, sino que lo he sido también de la indiferencia de quienes podían y estaban llamados a evitarlas. Y lo mismo ocurre con aquellas desigualdades que no son producto de la naturaleza, o con la ceguera ante la deuda social de los ricos para con los pobres (Peláez Marón). He visto enseñorearse a la mentira y al engaño. He asistido a la caída de la máscara de que se revestían algunos personajes cuyo rostro verdadero y el timbre exacto de su voz quedaban al descubierto. Me he escandalizado con la ambición premiada del mediocre. He conocido abrazos a dos puñales. He descubierto la farsa, festín de mentira e hipocresía, contradicción entre palabra y obra. He conocido la depredación impune, y la complicidad vestida de silencio y he vomitado ante decenas de Pilatos que, mirando hacia otro lado, lavaban las manos de su conciencia. He visto togas manchadas con algo más que el polvo del camino, y la claudicación complaciente de principios que llenaron bocas vocingleras e impostoras. Y no sigo. ¿Para qué? ¿Acaso no es bastante?

¿Pero qué diablos hay que conservar? ¿Desde cuándo la edad me ha de cerrar los ojos y acallar la voz? Que sea ciego el que no quiere ver, o mudo y cómplice el que viendo y debiendo hablar se calla. Conmigo que no cuenten; aunque sepa perdida la batalla.