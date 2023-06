Ningún intre persuasivo

O primeiro contacto que os alumnos de bacharelato do meu tempo tivemos coa prosa grega clásica foi a Anábasis de Xenofonte. Nela relátase, con certa monotonía repetitiva, a retirada que, so o mando do propio autor da obra, levaron a cabo “os dez mil” mercenarios gregos que acudiran en auxilio de Ciro o Novo de Persia coa fin de derrocar o seus irmán Ataxerxes.

Despois foron aparecendo moitos mercenarios na literatura. E souben dos galaicos que, no exército cartaxinés de Aníbal, se fixeron notar polos cantares “ululantes” que eles acompañaban, espada contra escudo, nas noites de campamento. E foise facendo presente nas nosas lecturas xuvenís, a figura do mercenario que, nun intre indefinido, cobra a forma plástica do “Condottiere Colleoni” para sempre.

Os “almogávares” cataláns e as súas aventuras en Grecia deixáronnos admirados para sempre. Na Guerra dos 30 Anos os soldados de fortuna do xeneral Waldstein gañaron sona e aínda o viaxeiro olla con simpatía o anacronismo pavero da garda suíza pontificia. Pero sempre regresamos a Xenofonte, se cadra seducidos polo seu libro de hípica e pola súa lealdade a Sócrates.

Acabou cos mercenarios a Revolución Francesa, e non totalmente, para deixar paso aos exércitos regulares e nacionais. Mais os mercenarios, coma a vareixa, regresaron á Historia en Katanga e noutros lugares ominosos. Hoxe florecen os contratistas privados que moven exércitos, servizos secretos, redes subversivas, movementos culturais, propaganda interventora.

Tras a demolición de Irak e Libia, digamos que case desapareceron os Estados e puxéronse as riquezas naturais e os territorios en mans de empresas capitalistas. Parece que, a que se chama pomposamente Wagner, é unha das corporacións rusas que naceron do caos provocado polos EE UU e activado por Gorvachov nese mar de confusión que a chamada Perestroika foi.

Quero decer que, se a Federación Rusa que goberna Putin aspira hoxe a consolidarse como estado federal disposto a fomentar o multilateralismo no mundo e, no interior, a prosperidade e os valores de igualdade social que a URSS innovou no pasado, non ten outro remedio que cortar os vincallos coa Wagner e con todo o que se lle poida asemellar. Cousas deste teor lle foron representadas por Ziuganov, líder comunista de Rusia, a Putin en ocasión de lle ofrecer apoio contra o rarísimo motín ou golpe militar que, finalmente, resultou disolto de xeito desconcertante. En canto a este humilde columna que lle tomou emprestado o título a Natacha Michel, fai votos porque a paz se restableza en Ucraína e porque o Imperio vaia asimilando que lle pasou o sol pola porta.