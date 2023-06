La inoportunidad

Se equivoca –naturalmente en opinión personal de quien la expone– el señor secretario general del PSdeG cuando enfila la recta decisiva de la campaña electoral –hay que llamarla por su nombre: ni “pre” ni algún otro apodo– reclamando, de una parte la prioridad contra la “extrema derecha” y a la vez una reforma del Estatuto de Autonomía. Lo primero es un error porque, de no tratarse de una persona que tiene acreditada sensatez, y por tanto coherencia, no puede reclamar en Galicia un choque con lo que no existe, y el lo sabe: aquí Vox no existe. Además, él mismo ha criticado en ocasiones la presencia de la ultraizquierda “en alianzas de gobierno”. E incluso fue explícito al citarlas.

Y con razón. Sabe de sobra que los extremos no son territorio exclusivo de una sola organización, aparte de que los hay sin sangre y con sangre, y eso establece diferencias, guste o no. Del mismo modo que le consta que a su principal adversario no le gusta la derecha montuna, ni a la socialdemocracia los antisistema. Pero lo que aquí se llama “política” tiene unas claves en apariencia complejos pero que en el fondo son muy sencillas: resumidas en un refrán consisten en “ande yo caliente y ríase la gente”. Ciertamente cínico, pero para disimular se disfrazan las coyundas con un falso lugar común, la “mayoría social”. Que es aplicable al “Frankenstein” como a los pactos PP/Vox.

(No son precisos los aspavientos que sin duda algunos acogerán esa equivalencia. Basta con recordar que la gente de Abascal era, no ha mucho, el ala derecha de los “populares”, como no pocos que antes se llamaron “Izquierda Socialista” como corriente en el PSOE hoy vagan repartidos por los taifas en que ha convertido el pequeño mundo que considera a la socialdemocracia como algo ya desgastado hasta el punto de que exige una revolución, naturalmente de papel. Por si acaso alguien quiere tomárselo más en serio que una charla de salón y llevado por el entusiasmo pretende nada menos que poner en marcha una de verdad. Y no parece que esté en eso el señor Formoso.)

En cuanto al segundo error, por inoportunidad, de don Valentín –siempre desde el respeto a la persona y el cargo–, es evidente a poco que se reflexione. Porque es cierto que el Estatuto precisa de una reforma, o dicho de otro modo, unas adaptación a los tiempos actuales, muy diferentes a los de la época de su aprobación. Pero una campaña electoral como la presente, y que cada vez se parece más a un plebiscito “Sánchez no” versus “Sánchez sí”, con todo lo que conlleva de tensión social y la polarización que genera, es el peor momento para plantear una tarea que reclama acuerdos amplios y duraderos, algo que en un país democráticamente maduro podría ser posible, pero en la España de hoy, no.

No es extraña, la imposibilidad. A día de hoy, y con toda seguridad –aparte de quién pueda gobernar tras el 23/J– el país no saldrá de la conversión de la política en aritmética. En vez de gestionar entre los que, se diga lo que se diga, mayor margen de entendimiento disponen, que siguen siendo el PSOE y el PP, se reforzará la España bipolar, unos con Vox y otros con la confederación de taifas que supone la extrema izquierda más los separatistas catalanes –que ya le han puesto precio a su apoyo a la eventual investidura de Sánchez, si suma: el referéndum, disfrazado o no. Y, mientras, disimulando a toda costa y con un disfraz ya inservible a base de entrevistas más o menos amañadas, que en España la capacidad adquisitiva del ahorro es mucho menor a pesar de los datos que sobre el ahorro facilita el INE. Y del otro lado, don Alberto Núñez habla de rebajas impuestos sin esperar a que la auditoría que anunció le diga si eso es posible ya o hay que esperar otra legislatura. Y, por si fuera poco, ahora el PSdeG la lía. Váiche boa...