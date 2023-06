Hai unha máxima, un acerto, na lingua castelá que nos deixa ben ás claras que unha cousa sonche as churras e outra as meiriñas. Concretamente, di: No hay que mezclar churras con merinas. Naturalmente, falamos de ovellas. Posiblemente sexa este un dos ditos populares máis auténticos, xa que conten toda a sabedoría e experiencia popular. Para comprender ben o seu intríngulis, hai que saber que as churras subministran unha rica carne, en tanto que as meiriñas, lá de primeira calidade branca e cálida, polo que mesturar é desaproveitar o bo de ambas razas. O mesmo que neste tema da crianza os pastores coñecían e diferenciaban ambas, cando falamos dun tema máis ou menos escabroso ou delicado habería que saber discernir, para ben atopar o termo medio, que segundo os filósofos é onde radica a virtude, o trigo da palla.

Este extenso limiar, e pido perdón por elo, vén a conto do que estamos a vivir dende hai un tempo, xa longo de máis, coa Banda de Música Municipal de Agolada, que alcanza o seu cumio este ano ao non ser incluída no cartel das actuacións musicais das nosas festas patronais de San Pedro e San Pablo. A escusa, razóns e diferencias económicas, a verdade é ben outra.

Por primeira vez que eu recorde, en trinta anos, a nosa banda non vai actuar nas festas do seu pobo, baixo o absurdo pretexto de que a comisión de festas ten que abonar tres mil euros –dos que non dispón– para a súa contratación. Non vou entrar no lamoso campo de se teñen ou non razón en exixir para tocar eses tres mil euros, polo demais penso que como todos sabemos se trata dunha agrupación musical, como o seu nome ben indica, “municipal”, o que significa que o seu patrocinio, uso de instalacións e materiais, axudas e subvencións, contratacións e demais corresponde á supervisión do goberno municipal do Concello, aínda que exista unha Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada, da que as funcións son a de contar cun respaldo de socios, simpatizantes e amigos, pero que, á hora da verdade, carece de forza legal e carácter executivo para decidir ou acordar nada, nin tan sequera a contratación de músicos ou do director desta agrupación musical, xa que é o propio Concello o que ten asumidas tales competencias.

Dende hai máis ou menos catro anos, asistimos a un dislate, un pulso entre uns e outros, mesmo personificado no Sr. Alcalde, por un lado, e o Sr. Director da Banda, polo outro. Un tira e afrouxa inútil, e sorprendente, no que as vítimas colaterais sonche os músicos, que xa o pasado ano estivo a piques de provocar un enfrontamento e que este ano non sei moi ben quen encargouse de levar ata o límite e provocar a escisión definitiva, pretendendo que a comisión de festas quedara en mal lugar, cando realmente estes rapaces, que están a sacar adiante contra todo e todos, unha vez máis, unhas dignas festas, son totalmente inocentes neste absurdo choque de trens interesados en crear problemas.

Un episodio máis que ben a poñer sobre o tapete a división irreconciliable na que Agolada está afundida, o PAYJ de Luis Calvo e o PP de María Carmen Seijas. E entre tanto o pobo e os veciños asistimos coa boca aberta a esta fratricida loita de poderes que non conduce a nada. Malos tempos para a música. Malos para a Banda de Música Municipal de Agolada, e o Concello todo.