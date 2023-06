A ver; dice avecilla que entre el fragor entusiasta de los que se proclaman vencedores y los quejidos –algo apagados a base de disimular diciendo que en el fondo están donde estaban– de los otros hay esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Ya, sí, será al menos por un ratito pero vale siquiera para calmar los nervios. Y, sobre todo, para saber, por ejemplo, que cogno hacer aquí por ejemplo con los investigadores, que tendrán que recurrir al cepillo de las ánimas. Ojo...

Ya, sí, suena raro ytalytal, porque al fin y al cabo dicen que este es un país desarrollado y casi del primer mundo, pero según contó FARO, los investigadores curran, pero no cotizan y, así, se jubilarán el mismo día y con una paga pequeñita. A no ser que Yolandinha salga en su defensa y los declare fijos discontinuos , pero dirá que no entra en sus competencias, alá vai. O sea, como cuando la tragedia del “Pitanxo”. ¿Eh...?

Anacleto, que tiene papeliños hasta de cuando el general Prim llevó al trono a Amadeo I, recuerda que, uno) las Universidades tienen mucho que decir en este asunto; dos) que sólo envías mensajes para lo positivo, que no es poco; tres) que apenas hubo reacción cuando el Tribunal de Contas pidió detalles sobre su gestión y cuatro) al menos para la opinión pública a eso le pasó lo que al finado Fernández, del que nunca más se supo. Pero esto es más serio, ¿no...?

(El agente secreto habla del personaje de Pepe Iglesias, autoapodado “El zorro”, porque en tiempos de la dictadura sorteaba a la censura y enviaba mensajes indirectos, pero que se entendían, como hacían la revista “La Codorniz”, que cubrió de gloria cuando dio un parte meteorológico que decía “Reina en España un fresco general procedente del Noroeste”. Donde ya entonces ya se reclamaba de un Plan Galicia para llegar a Madrid en un día. ¿Capisci?).