Para o amigo José J. Gómez Asencio, autor da obra Gramática y categorías verbales en la tradición española (1771-1847), in memoriam

O sintagma “biografía gramatical” do título ten alomenos dúas acepcións. A primeira pretende diferenciar entre os dous tipos de biografía imperantes no mundo helenístico; por unha parte a aristotélica ou peripatética, cultivada por Plutarco, que, con vocación filosófica, presentaba o personaxe en plenitude; e por outra a denominada biografía gramatical, cultivada nomeadamente por Suetonio, que presentaba os personaxes agrupados polo seu desempeño profesional: escritores, gramáticos etc., con tendencia moralizante.

A segunda acepción do sintagma “biografía gramatical”, moi alonxada desta, trata da biografía dunha inveterada disciplina académica, a gramática, que pode ser contemplada desde unha perspectiva teórica, filosófica e diacrónica ou desde unha visión sincrónica centrada nun momento concreto ou nun autor determinado. Así como a primeira acepción pode considerarse hoxe un venerable arcaísmo, toda vez que non adoitan cultivarse este tipo de biografías, o segundo significado está plenamente vixente no campo académico e universitario, motivo polo que queremos evocar hoxe a malograda e frustrada biografía da gramática da Real Academia Galega.

O poeta Alberto García Ferreiro (1860-1902) diríxese a Murguía por carta (30 de outubro de 1890) instándoo a acometer a creación da “Academia oficial de la lengua gallega” sen dúbida estimulado pola novidosa tendencia a definir a nación en termos lingüísticos seguindo as xa difundidas teorías de Herder. As causas que alega o ourensán son a necesidade de fixar as bases gramaticais e léxicas do noso idioma para acabar co caos imperante nas nosas letras. Para acadar os fins propostos, García Ferreiro, optimista, cre que aproveitando os estudos de Saco, Couceiro, Valladares, Pérez Ballesteros e os Iglesia [sic], en menos dun ano poderían estar no prelo gramática e dicionario. Na realidade a fundación da Academia tardará, como sabemos, tres lustros en materializarse e os obxectivos marcados por García Ferreiro aínda non están acadados na actualidade. Un retraso que está a socavar a moi minguada auctoritas dunha institución tan profusamente retratada como desnortada.

En abril de 2002, D. Francisco Fernández del Riego acababa de deixar a presidencia da RAG e concede unha entrevista na que dicía que o seu legado máis importante sería a publicación, antes de dous anos, da gramática oficial da RAG. Para conseguilo asinara un convenio no ano 2001 por importe de 7.000 euros co Instituto da Lingua Galega, centro de investigación dependente da Universidade de Santiago. Como todas as grandes obras, ambiciosas e solemnes, a empresa foise demorando, os convenios renovándose, os presidentes cumprindo os seus mandatos, xa pasaron cinco, e seguimos agardando o feliz acontecemento.

Pois ben, nós aquí estamos falando dun libro que non existe pero que leva xerado un discurso paralelo de máis de cen páxinas: un total de nove convenios asinados por valor total de 135.000 euros, varias páxinas de reflexións e observacións, numerosos informes dilatorios etc.

Malia que hoxe en día non existe libro, xa foi indexado, sabemos da autoría coral, sabemos do editor e do título, sabemos da filosofía gramatical inspiradora, sabemos dos seus obxectivos. Trátase, logo, dun libro surrealista que merece ser catalogado entre os “raros e curiosos”. A mesma traxectoria biográfica fanada leva o proxectado, e pagado con 80.000 euros, Dicionario de apelidos galegos. Cousas da vida. Cousas da Academia.