¡Qué buena marcha! Me cuenta Luisa Rivas García, abogada en Vigo y vicepresidenta de Alumni USC-Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Santiago, que estos nobles ciudadanos que veis posando con indisimulado placer están haciendo el Camino Portugués por la Costa, lo hacen por etapas los sábados, uno cada tres semanas: por la mañana caminan, comen y por la tarde hacen una visita cultural. Los de esta imagen hicieron la etapa Baredo-Priegue (a lo mejor han hecho ya alguna más) y por la tarde visitaron el estudio del escultor José Molares en A Ramallosa. Fue una visita estupenda, su obra dice Luisa que es espectacular y él un gran anfitrión (3º por a dcha., sentado). Lo pasaron genial.

Redescubrir a Peinador Lines, pionero del turismo balneario

Ayer se clausuró la Vigo Global Summit que trajo a Vigo a dos premios Nobel (Krugman, al que leo cada semana su artículo y Abhijit Banerjee) y aprovecho para afirmar que, si pertenecieran a este tiempo y no al principio de siglo XX, hubieran estado sin duda en la primera fila Ramón Peinador Vela y su hijo Ramón Peinador Lines. Tal fue su vanguardismo empresarial aplicado al Balneario de Mondariz que crearon en 1873 y desarrollaron hasta los años 30 de la guerra civil, que hoy les dedicaremos un tiempo y a mí me ha liado Amalia Gallego para recordarlos a las 19 h. en la Escuela de Artes e Oficios como parte del ciclo que dará a conocer aspectos históricos desconocidos del Balneario de Mondariz. Los Peinador fueron los precursores del turismo termal, de la pubicidad del país gallego y su internacionalización y de la inculturización de sus negocios dándoles DNI gallego. Por eso Mondariz, en medio de una Galicia irredenta y marginal, fue encuentro de nombres como Isabel II, Alfonso XIII, Primo de Rivera o la Pardo Bazán, clienta fiel y difusora del balneario. ¡Qué casualidad, ayer estuve en Salamanca con la neoyorquina Francis González, hija de españoles y una de las principales especialistas precisamente en Emilia Pardo Bazán! Sabía lo del balneario.

Ímos ao carneiro de Moraña

Está jubilado y vive feliz en su casa de Corrigatos, en Moraña, dando largos paseos por esa zona intermedia entre la llanura litoral y las tierras altas de la provincia pontevedresa. Cierto, pero eso no obsta para que cada año Manuel Gamallo Camiño, que durante muchos años informó del fútbol de los modestos en FARO, pierda su costumbre de convocarnos cada año a la Festa do Carneiro ao Espeto de su pueblo, que se celebrará el 30 de julio. Yo estuve allí una vez en una comilona organizada por mi amigo Sindo Rivera (no nos levantamos hasta los huevos fritos de la cena), y supe de los buenos asadores que dio este pueblo, como Adolfo Diz, Eduardo Fariña, Elías Ameal, O Rito, O Muileiro, O Marinero, Xabique… El alcalde José Cela Camiño (debe ser primo de Gamallo) ya dio la orden de salida y podéis encargar los lotes que, por 300 euros, incluyen el carneiro asado, dos empanadas, vino y postre, que bien puede dar para 15 o 20 personas. Y si vais por libre, podréis atacarlo en uno de los restaurantes de la zona.

Atletas históricos de marcha

Me llama Carlos Pérez, no el presidente de Marinetea sino el olímpico, para contarme que el día 30, viernes, tendrán en el hotel Coia el encuentro de históricos del atletismo. Gente nacida en los 30, 40 o incluso “jóvenes” de los 50. “¿Comida o cena?”, le pregunto. “Comida, comida, que somos históricos y no estamos para cenas indigestas y vueltas de madrugada a casa”, me dijo. Ya hay unos 80 apuntados y aún hay la posibilidad de hacerlo llamando a Pérez al 627906556.