Meses peligrosos

En nuestro tiempo, incluso los golpes de Estado adquieren rasgos fake. Porque ¿qué fue lo que ocurrió en Rusia este pasado sábado: un movimiento violento acordado con el Kremlin, una asonada o un golpe en toda regla finalmente abortado no se sabe por qué motivo? ¿Qué relación mantiene Prigozhin con la cúpula militar del país y con su oligarquía económica? ¿Cómo se va interpretar en Rusia y cómo se va a analizar en el exterior –en Ucrania, Occidente o China–? ¿Se imagina alguien un episodio similar en un país avanzado, es decir, ver un ejército de mercenarios avanzando sin apenas oposición militar hasta las puertas de la capital? A día de hoy, todo es un misterio y nadie sabe muy bien qué se oculta en realidad.

Sin embargo, algo ha quedado de manifiesto: la profunda debilidad rusa. Lo sabíamos del ejército, una vez constatadas las dificultades que está atravesando en la guerra; lo podíamos sospechar del Estado, después de comprobar que sus instituciones se han vaciado y que el poder pertenece a una camarilla mafiosa. A diferencia de lo que sucede en Occidente, donde el gobierno se puede corromper, en la Rusia actual la corrupción es el poder, lo cual es ya una diferencia de grado. Pero el motín de los “músicos” de la Wagner ha introducido un nuevo cuadro en la escena principal, al debilitar aparentemente la figura de Vladimir Putin. Con el zar herido en su orgullo, los próximos meses se tornan mucho más peligrosos.

"La escalada en la tensión no ha hecho sino intensificarse tras el inicio de la contraofensiva ucraniana"

Realmente, esta escalada en la tensión no ha hecho sino intensificarse tras el inicio de la contraofensiva ucraniana. Por un lado, los esfuerzos de Kiev –a pesar de la moderna tecnología militar que utilizan– se están mostrando incapaces por el momento de superar las principales líneas defensivas rusas. Por el otro, Moscú no ha dudado en volar embalses –al menos presuntamente– para inundar el terreno ni en incrementar el uso de misiles para crear el terror en las ciudades ucranianas. El lenguaje del Kremlin también se ha endurecido especialmente y ello ha puesto en alerta a la OTAN. Rumores sobre un posible “accidente nuclear” en la central atómica de Zaporiyia o, incluso, sobre un ataque preventivo a alguna base militar de la Alianza Atlántica han empezado a propagarse entre el círculo de especialistas. No es un secreto ya el desplazamiento de armas tácticas hacia Bielorrusia, introduciendo así un nuevo elemento de desestabilización en el tablero. China, mientras tanto, permanece callada.

La debilidad del Kremlin no es un buen presagio porque aumenta la incertidumbre. La tentación de un golpe efectista sobre la mesa para recuperar la imagen de fortaleza se ha acrecentado tras los acontecimientos del fin de semana. Dónde ni cómo, nadie lo sabe. Pero la vulnerabilidad atrae a los carroñeros que olfatean la muerte. No sabemos si Prigozhin contó con la ayuda, más o menos silente, de algunos altos mandos militares. Tampoco conocemos las auténticas claves de la rendición firmada el sábado por la noche. Pero, sea en una dirección o en otra, la inestabilidad en los próximos meses va a ir a más.