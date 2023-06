Saber latim

Este grupo de palavras pode apresentar significados ou sentidos diversos, em funçom do texto e do contexto. Um sentido pejorativo seria ‘ser astuto, vivo ou perspicaz’. No que diz repeito ao galego-português só lembraremos como se interpretava no século XVII no dicionário de Bento Pereira (1655): é óbvio salientar que já em Roma ou na literatura europeia medieval a misoginia era um facto geral na sociedade. Nesta obra lexicográfica as mulheres reuniam todos os vícios (a inveja, a loucura, a hipocrisia, a inconstância...). Está no adágio: “Odi faeminas litteratas: mula que faz him, & mulher que fala latim, raramente ha bom fim”.

Um tema de atualidade entre a classe política é fazer ostentaçom das línguas que falam (falar nom significa conhecer, pois a realidade demonstra que mal dominam satisfatoriamente as línguas europeias), além do mais, mal sabem ler os textos que lhes fornecem os seus assessores. Exigir espontaneidade ou correçom na expressom oral parece ser umha tarefa titánica. As suas mensages estám previamente hierarquizadas e é suficiente com ouvir um porta-voz para deduzir que todos dirám o mesmo, sem mostrarem o mínimo pudor. Falar umha língua nom significa que se conheça (nom é o mesmo, compreender, ler, falar ou escrever), as línguas há que estudá-las sempre.

“Incorporem-se na sua plenitude as línguas clássicas ao sistema educativo, ajudam a pensar!”

Parece ser que o japonês seria a língua mais difícil: apresenta variedades internas, o japonês muito reverencial (“keigo”), o formal e o coloquial; nom há marca de género nem de número gramatical; a conjugaçom verbal é simples (presente, passado, futuro); usam muitas perífrases, porém na escrita é complexo dominar os “kanjiis”; a sua fonética apresenta certa similitude com o galego-português, o que facilita a sua aprendizagem. Dizem que o inglês do ponto de vista gramatical é mais fácil do que o castelhano (polas suas estruturas gramaticais, marcas de género, determinantes, adjetivos demonstrativos, etc.). Os galegos podemos ser bilingues internacionais sabendo o galego-português, a mesma língua falada em Portugal ou no Brasil. Pode apreender-se também com música (o samba, o fado), o cinema, com a leitura dos clássicos, etc.

Na década de 1970, os alunos de Bacharelato do atual Instituto Eduardo Blanco Amor estudavam latim e grego, mas agora as línguas clássicas estám marginalizadas e os nossos discentes dedicam muitas horas a perder o tempo com bagatelas. Umha experiência pessoal: por conselho de Eduardo Garcia de Enterria na década de 2000 voltamos a estudar latim, por ser de utilidade para lingüistas, filólogos ou operadores jurídicos, é a base do Direito na Europa e da terminologia científica internacional. Incorporem-se na sua plenitude estas duas línguas clássicas ao sistema educativo, ajudam a pensar, a razoar e a saber!

*Professora Catedrática de Universidade