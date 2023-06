A Historia do Teatro Principal e outras salas do Concello da Estrada, orixinal do investigador, apaixonado do audiovisual e colaborador habitual de Radio Estrada, Juan Pedro Pérez Pérez, constitúe todo un estudo moi ben documentado e pormenorizado do emblemático edificio estradense e a súa historia; sen dúbida, o “auténtico corazón cultural da nosa vila”.

Cinema, teatro amador, escolar, profesional, concertos, actuacións musicais, entregas de premios, actos culturais, reunións de asociacións, mitins políticos, parladoiros literarios… Un repaso dende as súas orixes en 1946 ata os nosos días. 75 anos da nosa historia recollida maxistralmente nas 319 páxinas dunha obra editada pola Fundación Cultural, enfeitizada cunha portada que leva o selo inconfundible de Rosa de Cabanas. Un libro que nos amosa, como ben nos di o seu autor, que non hai edificio máis vivo na Estrada que o Teatro Principal. E é que temos nas nosas mans unha alfaia imprescindible. Unha auténtica marabilla que xa fica para sempre en nós. Unha publicación, construída paseniña, con moito rigor e con moito agarimo por un estradense estremeño, que tendo como escenario as Festas de San Paio, rescata do limbo do esquecemento, como xa ten feito na Historia da radio na Estrada, unha boa parte da memoria cultural da Estrada da Vida. *Escritor, historiador e mestre da Estrada