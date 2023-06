Es una propuesta inteligente la planteada por la Portavoz Nacional del BNG, señora Pontón, para celebrar un debate entre los referentes políticos gallegos con vistas a exponer lo que los diputados y diputadas que aquí resulten elegidos piensan hacer por Galicia desde sus escaños. Y es hábil, además, porque se apoya en un precedente sentado por la petición del entonces líder de la oposición, señor Feijóo, al de aquella presidente de la Xunta don Emilio Pérez Touriño, que la aceptó, para un debate que, si no falla la memoria, participaron los entonces presidente y vicepresidente de la Xunta, Pérez Touriño y Anxo Quintana y el citado don Alberto Núñez.

(Ya puestos a recordar, quizá convenga señalar que hubo quien consideró que aquel debate, también de cara a las generales, acabó proporcionándole al señor Feijóo una inestimable dosis de popularidad que, si bien no era escasa, por el tiempo que había pasado como vicepresidente, lo que le llevó después a candidato a la Xunta tras la retirada de don Manuel Fraga y que en las siguientes le supuso, aparte de otros méritos, la mayoría absoluta. Y es que los debates electorales pueden ser muy útiles, pero a veces les ocurre como a las amas de fuego, que las carga el diablo y casi nunca se sabe por dónde saldrán las balas, si por el cañón o por la culata).

Ahora, doña Ana plantea la cuestión para concretar lo que cada partido hará en la Cámara Baja, y en general en las Cortes, por Galicia. Juega con ventaja, porque ella lidera una organización que sólo tiene a este Reino como referencia mientras que los demás han de ocuparse del Estado en su totalidad. Lo que no excluye, pero limita la capacidad de acción “progallega”, por llamarle de algún modo, tanto del PPdeG como de PSdeG, que son lo que son, dependientes de sus mandos a a nivel nacional. Lo cual obliga a sus diputados/as a la disciplina, incluida la del voto. Eso no quiere decir que no puedan defender los intereses de sus provincias, pero con menos margen de maniobra.

En este punto conviene dejar clara una observación. A partir de que, si gana el señor Feijóo las elecciones y se convierte en el sucesor de don Pedro Sánchez vaya a sentirse obligado, como gallego y extitular de la Xunta, a dar prioridad a Galicia: habrá de gobernar España y, tal como se la dejarían, es probablemente poca la capacidad de una legislatura para arreglar los desperfectos de todo tipo causados por la coalición saliente. Necesitará al menos otra legislatura, y eso suponiendo que la UE no apriete con el asunto del déficit y el FMI con la deuda pública, por ejemplo. Una “herencia” parecida –aunque todavía peor– a la que Zapatero dejó a don Mariano Rajoy.

Un debate como el que propone la actual lideresa de la oposición –lo hace porque conviene a su interés electoral: todo expectativas– podría despejar algunas dudas. Sobre todo acerca de las directrices que los responsables gallegos harán llegar a sus teóricos subordinados, algunos de los cuales podrían protagonizar algún encuentro de ese tipo. Pero no conviene que se despliegue el optimismo, porque la función del Congreso es atender a lo común, pero del Estado. Hay sitio para lo particular de las comunidades, algo que debería ser función del Senado. Lo malo es que los partidos han convertido esa Cámara en algo diferente al espíritu constitucional: hoy en día es apenas un balneario para políticos/as ya sin futuro. Mala suerte.