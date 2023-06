Cuatro Cosas

Más del Corredor Atlántico de Mercancías. Ya os dijo Anacleto que el gobierno de Lisboa, bastante más serio que otros cercanos, ya está en las obras para enlazar con el mundo vía Extremadura. Asunto este, por cierto, que coincidiría con informaciones –ya publicadas– acerca de que era precisamente eso lo que preferían Sánchez y cía, porque así arreglaban lo del enlace de los extremeños con Madrid. Mejorando lo que hay, que tampoco exige demasiado esfuerzo. ¿Eh? .

Ya, ya, cogno, el asunto es complicado, porque una cosa es un AVE y otra un mercancías, pero quien traza uno, traza dos, y a veces a mitad de precio. Lo que aún no se sabe bien es lo del lobby que, informó FARO, quieren organizar un grupo de empresarios por iniciativa de los de la Cámara de Comercio de Pontevedra. Lo que no consta es si han hecho algún cursillo sobre ese tipo de presiones ytalytal, pero no le ha de faltar apoyo. En Galicia hay quien sabe de eso...

Bueno, vale, hay que hablar de la pre –je...– campaña electoral. Y de Yolandinha y su movimiento nacional –o más: ahora resulta que Colau, su socia exalcaldesa de Barcelona, quiere un referéndum para independizar Cataluña–. Habrá que ver a la ministra predicando eso, por si le vienen recuerdos de su época en el PC, que defendía el centralismo democrático. Claro que aquello era cosa de Gramsci, que sentó las bases para un acuerdo –fallido– con los democristianos. Oé, oé, oé...

Conste que la vice segunda ha aprendido mucho en la época en que estuvo infiltrada en Podemos. Avecilla cuenta que oídas algunas de las cosas que proclama en su campaña, hay quien piensa en lo profundo de la psoeciatería galaica que es peor que Pablo Pablito Pablete. Refiriéndose a Iglesias, el que fuera látigo de La Casta y martillo de propietarios de casas de lujo. Hasta que probó cómo se vive en ellas. Así que good bye al pisito proletario de Vallecas: queda pequeño...