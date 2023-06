O pasado día nove de xuño tiven a honra de participar no Hotel Coia de Vigo na homenaxe de despedida que por mor da súa xubilación se lle ofreceu a Xesús Costas Abreu, letrado consistorial do Concello de Vigo. Xuntouse alí un excelente grupo de compañeiros, amigos, xuíces, letrados da Administración de xustiza e profesionais do dereito. Houbo asimesmo unha digna representación do Goberno municipal. Todos estivemos unidos por unha mesma razón: dar unha cumprida mostra de cariño, de recoñecemento e agradecemento a un merecente servidor público, a un cidadán exemplar, a un bo e xeneroso.

Falar de Xesús Costas Abreu –Suso Costas para todos nós–, é, á vez, cousa fácil e difícil.

Fácil, porque estamos diante unha persoa dotada de grandes virtudes persoais e profesionais que conforman un carácter, unha forma de ser, que, voluntaria ou involuntariamente, transcende o seu físico e chega de inmediato ao seu interlocutor, quen percibe ao instante con quen está falando. E digo percibe, mais sería máis axustado dicir que «debería percibir», pois, se non o fai, equivócase estrepitosamente e, claro, erra.

E digo, voluntaria ou involuntariamente, porque, se o fai de forma consciente, Suso está axudando o seu interlocutor, dálle pistas para mellor entenderse con el. A pista adoita ser «espílete, rapaz, porque, se non, non nos imos entender». E se o fai involuntariamente, é porque está moi ocupado e non está para «cousas de díxome, díxome». El sempre está ao que hai que estar, ao seu traballo, á responsabilidade que asume no desempeño da súa función de servidor público en defensa do interese xeral, no interese da cidade.

E é, tamén, difícil, pois non quixese esquecer nada importante que poida axudar a reflectir e poñer de manifesto diante da sociedade a personalidade de Suso Costas como cualificado servidor público en todas as diferentes administracións nas que ten desenvolvido a súa intensa e fértil actividade ao longo da súa longa vida profesional.

Mais sexa fácil ou difícil, en todo caso é a nosa obriga como cidadáns publicitar os seus beneficiosos servizos como exemplo que deben imitar as xeracións presentes e futuras de como se pode e se debe actuar como funcionario ao servizo sempre da comunidade,

Suso Costas foi funcionario técnico no Concello de Santiago, prestou servizos na Universidade de Vigo, foi un eficiente e prolífico asesor parlamentario nas dúas e tan importantes primeiras lexislaturas no Parlamento de Galicia, foi concelleiro no Concello de Vigo e, desde hai xa anos, é letrado do referido concello. E aínda que en todos estes escenarios da vida pública Suso brillou e deixou a súa pegada persoal baseada no gusto polo ben facer, no seu compromiso, na defensa decidida do uso oficial da lingua galega en todas as administracións e na responsabilidade no exercicio da súa función, eu quero resaltar que onde Suso Costas encontra o lugar máis propicio para poñer de manifesto todo ese inmenso caudal de coñecementos que foi acumulando ao longo da súa vida a través dunha sólida formación é, sen ningunha dúbida, na Asesoría Xurídica do Concello de Vigo. Alí foi mestre no exercicio e tamén na ensinanza dunha das máis antigas e nobres profesións que hai na sociedade: a avogacía, tanto na súa vertente de asesoramento en dereito do Concello como, sobre todo, na súa representación e defensa diante dos tribunais de xustiza facendo valer perante estes as razóns xurídicas que avalaban os intereses do seu representado; ntereses, en moitos casos, de suma importancia para a cidade.

Mais para alcanzar a gloria e a honra no exercicio da avogacía non fai falla ter todos os días unha acusación como a que formulou de forma maxistral Cicerón contra a corrupción de Verres ou formular unha defensa coma a de Sócrates. Non, o letrado alcanza a honra e a gloria no día a día, nos asuntos grandes e nos asuntos pequenos, poñendo igual atención nuns e noutros. E en todos o letrado que fai chegar a súa razón xurídica ao maxistrado e este a recolle na súa resolución o letrado sentirá unha felicidade interna e, a falta da gratitude da multitude, sempre terá a duns poucos e, o máis importante, terá o seu propio contento. E cando non lle dean a razón, o letrado sentirá rabia, si, mais terá sempre a satisfacción do deber cumprido, isto é, o ter posto o seu representado nunha situación de igualdade diante da lei.

Compre pois felicitar a Suso Costas polo seu bo facer, a súa profesionalidade e a súa lealdade á institución á que serviu. E quero felicitar tamén o Concello que, a través de varias corporacións, soubo seleccionar e reunir na Asesoría Xurídica un grupo tan cualificado de profesionais do dereito. Parabéns, pois, a Suso Costas Abreu e á súa familia; co desexo dunha feliz xubilación e unha longa vida, sexan estas na súa Galicia natal ou en terras miñotas na veciña Portugal, tan queridas por el.

*Extitular da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo