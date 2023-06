A menos de un mes para las elecciones. y consumado otro engaño para Galicia, sin que las excusas procedentes del ministerio correspondiente sean admisibles por ausencia de lógica elemental, las múltiples promesas incumplidas y a sabiendas, y hasta la desfachatez de nombrar un “comisionado” para un proyecto que era puro ornamento, sólo hay una conclusión razonable: Galicia no puede permitirse otro Gobierno como éste. Lo que no quiere decir, en absoluto, ni que esta opinión sea una proclama en favor de alguien concreto ni quien la expone señale unas siglas específicas o crea en pamplinas preelectorales de cualquiera en una campaña carente de ideas y repleta de insultos.

No se trata de exponer esta vez un punto de vista personal, sino de proclamar una evidencia que admite reflexión: cualquiera que sustituya al señor Sánchez, salvo los extremismos de parroquia, e incluso el PSOE, puede ganar el 23/J, pero el aún presidente habrá de pensar, si es derrotado, que en su “pecado” lleva la penitencia. Incluso aunque su salvavidas fuese ya no una alianza sino una coyunda con quien ahora le quita el sueño a buena parte de los españoles. Y hasta podría aceptarse en el Noroeste a poco que lo considere no más, pero tampoco menos, que al resto de España. Pero son demasiados agravios, y esto último del Corredor debe ser considerado un ultraje, ojalá el último, que se le hace a esta tierra.

(Hay algo peor: el engaño. La micro (economía, la doméstica) no sigue siquiera el rácano avance de la macro, y a estas alturas ya no vale un supuesto buen estado de las cuentas, porque entre la inflación y las medidas que contra ella dicen tomar no hacen sino empeorar la situación de la gente corriente; España sigue en los últimos lugares de la recuperación, como en productividad y en confianza social, y enganchada a una dinámica de subvenciones y derroche electoralista que han llevado la deuda pública en casi trescientos mil millones de euros, hipotecando gravemente el futuro y, lo que es peor, desmotivando a una población que no quiere subsidios sino trabajo estable y salarios dignos.)

Esa es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y el país está harto de las “jugadas” de este Gobierno con su extrema izquierda. Hasta de la última, a la desesperada, de Sánchez situando las elecciones en una fecha en que confía que “la derecha burguesa” esté fuera, de vacaciones, y vote menos agravio directo, superadas ya las cotas del maltrato y la mentira. Cuyo último episodio burlesco ha sido el nombramiento de un “comisionado” a modo de artimaña para seguir manteniendo la impostura de decir que se hace lo que ni siquiera ese tiene intención de hacer. Por eso se ha empleado el término “ultraje” para definir la jugada, quizá final, de este Gobierno a Galicia.

FARO DE VIGO ha informado acerca de “lo” del Corredor Atlántico –o del Noroeste– y las patrañas anteriores y posteriores de un ministerio que si ya era difícil de entender, ahora resulta imposible de creer. Excluye al Noroeste del reparto de fondos europeos para un proyecto que resulta, ya se dijo, vital para el futuro de este Reino, y tiene la audacia de “aclarar” que lo reserva para otros apartados. Justo además el día –otro ejemplo de volatilidad incoherente– asegura que construirá a la vez dos viaductos en la A-6, con Galicia, después de perder un año largo desde el desplome de uno de ellos, sin que haya habido explicación suficiente ni que se sepa reclamación por daños a la constructora. Un grupo de empresarios gallegos dice que crearán un lobby en Bruselas para “presionar” en favor de ese proyecto y que se haga cuanto antes. Ahora se necesita la suma de la Xunta, el Parlamento, diputaciones, concellos y la sociedad entera. Aunque salga alguien diciendo aquello de que “hablar de esto es hacerle la campaña a Feijóo”. Vale la pena.