Tres horas

Que el tiempo es un factor esencial de competitividad es algo que nadie pone en duda. Por eso, la exigencia de que el AVE llegue a Vigo en base al factor común de la competitividad es una demanda justa y largamente desatendida en la que no podemos seguir cediendo tanto desde las entidades de representación empresarial como de las empresas.

Los tiempos comprometidos establecían para el trayecto Vigo-Madrid una duración de 3 horas. Recordadlo: Vigo-Ourense en 45 minutos y Ourense-Madrid en 2 horas y 15 minutos. No nos resignamos a menos. No nos resignamos a que Vigo no tenga AVE. El AVE no ha llegado a Galicia, ha llegado a Ourense. Y desde ahí, todo se hace más lento, todo son retrasos, los plazos se alargan y las promesas se incumplen.

Madrid es un hub de negocios clave para las empresas viguesas, destino y punto de partida hacia otros polos económicos. A día de hoy, no podemos llegar en menos de 4 horas y 30 minutos en horario de negocios. Y tras haber madrugado para tomar el tren de las 5:30 horas, nos encontramos a las 10:20 llegando a Chamartín, con miles de personas, la mayoría de ellas en viajes de trabajo, que pasan por la estación bajándose de trenes que sí son de alta velocidad, que los conectan en tiempo récord con la capital y a los precios justos que garantiza la competencia. Las empresas a las que representan estos viajeros, no nos engañemos, son nuestra competencia.

"Exigimos la misma alta velocidad en los trayectos, pero también iguales ventajas en precio"

Por eso, pedimos al Gobierno y al Adif que hagan ya lo que tengan que hacer. Que no sigan retorciendo la vía para llegar a la estación prometida: en 3 horas y 20 minutos. No pedimos más ni menos, pedimos lo mismo que otras áreas económicas de España. Exigimos la misma alta velocidad en los trayectos, pero también iguales ventajas en precio, propiciando las condiciones para abrir la competencia en las líneas a Galicia.

Porque en los precios se está produciendo un claro abuso; por un lado, una política social progresiva –o electoral, según se mire– concede gratuidad a los viajeros que frecuentan los trayectos del eje atlántico. Nada que objetar, pero no es de recibo que los descuentos o la gratuidad del tren pesen sobre las empresas. Porque desde hace meses, soportamos precios especulativos en este servicio público. En fechas punta, los precios son inasumibles para las compañías, condenadas además a pagarlos por la disminución de las frecuencias aéreas. Y así seguimos, perdiendo el tren de la competitividad.

*Presidente del Grupo Alvariño