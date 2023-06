Pluralismo lingüístico e dereitas españolas

A pluralidade de linguas que realmente existe no territorio español non é un feito difundido, nin tampouco desexado por moitos. Alén dos casos de Galicia, Euskadi, Cataluña, con algúns Países Cataláns, non se sabe demasiado das outras linguas faladas no Estado Español que non sexa o castelán oficial. Poñamos o exemplo do caló ou romanó dos xitanos, incluido hai tempo pola ciencia lingüística no catálogo das linguas indostánicas. Aínda que pareza mentira, o occitano áchase arraizado nos Pirineos españois e vive protexido pola Generalitat de Cataluña. O aragonés pirenaico é un idioma de España francamente ilegal. Ameazado, por diversos modos, en Valencia, o catalán sempre tivo carácter de lingua nacional no Principado de Andorra mentres decae en Francia e en Cerdeña. O leonés esmorece pero loita pola súa oficialidade en Asturias. Non se esqueza que o leonés de Miranda do Douro está recoñecido pola República Portuguesa. Consérvase o portugués en Olivença e en localidades españolas de Badajoz, mirrándose cada día pola inquina das autoridades rexionais españolas. O árabe de Ceuta e o bérbere de Melilla (nobre idioma con alfabeto propio que falou con orgullo Abd El- Krim) foron e son idiomas desprezados por España nas súas antigas “prazas de soberanía”.

"Non esquezo os días en que Feixóo gañou a Xunta de Galicia facendo campaña aberta contra a normalización do galego no ensino" A alianza (natural) entre o PP e a sombra de Vox intentará a descatalanización de Valencia e Baleares, por non falarmos da zona que fala catalán en Aragón de Aragón. Tamén se notarían unhas dereitas triunfantes na desgaleguización da Asturias occidental, do Bierzo e das poboacións galegofalantes de Zamora e Cáceres. Eu non esquezo os días en que Feixóo gañou a Xunta de Galicia facendo campaña aberta contra a normalización do galego no ensino. As dereitas españolas son xenealoxicamente franquistas aínda que amosen entre elas un diformismo de fachada. Teñen en común a aversión a toda lingua peninsular diferente do castelán. Odian todo o que se aproxime á idea de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Tratarán de enmagrecer o Estado e, ao tempo, de cebar o apetito infernal do gran capitalismo, sen nome e sen patria, que hoxe se oculta tras a máscara dos fondos financeiros de inversión transnacioanal. Por suposto, aínda non gañaron as eleccións.