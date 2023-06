Vale: sabed que en la central del PSdeG nadie se acohona ante la hipótesis –desmentida primero y matizada después, no sea que el PNV lo haga– de que O Noso Presidente decidiese adelantar las autonómicas de aquí. Las lenguas venenosas insinuaban que el staff alfonsino estaba dispuesto a hacerlo en caso de que la victoria que esperan el 23/J no sólo ocurriese, sino que fuera aún mayor. Y, entonces, ñaca. ¿Capisci...?

(Hay quien cree que eso no pasará. Y lo argumentan diciendo que, si hubiese adelanto, el anuncio cogería al PSdeG en bolas y, sobre todo, sin candidato. Los incrédulos replican que esa sería una jugada audaz y bien planteada, pero no la ven desde los servicios de intelligentsia del PPdeG hoy por hoy. Avecilla, que oyó parte de la conversación –de cuerpo presente, pero camuflado– sabe que ya hay gente preguntando, pero el mando contestando quizás, quizás, quizás. ¿No?)

Sea como fuere, Anacleto ya os lo dejó claro el otro día: eso dependerá de lo que haga el PNV. Hasta ahora, al menos en esto de los adelantos, han ido de la mano, los de Urkullu y el PPdeG albertino, y la cercanía se conserva con los alfonsinos. Ya, sí, no es un enamoramiento para acabar en boda, pero tiene un cierto derecho a roce. Y con eso cuentan, ma non troppo, en Génova street, para el caso en que las cuentas no salieran por poquito el 23/J. Uyuyuy...

En todo caso, creed lo que os dice el agente secreto. Ahora mismo, el equipo pensante de O Noso Ex –el resto está de guardia– preferiría a pies juntillas que si no le llega solo, le faltasen tres o cuatro, que podrían ser perfectamente los de Urkullu. Y, además, con alguna rebaja sobre sus tarifas habituales. Eso sí: pago a tocateja, que una cosa es la amistad y la otra el vivir cada día. Y tal como está el panorama –por más que lo pinten de rosa los petrusianos–, manda truco. ¿Capisci?