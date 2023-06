La gran densidad de parroquias obliga a una extensión mayor de nuestra mirada que continuamos.

Ermitas, As (Santa María). El Santuario situado en el pueblo del mismo nombre y declarado BIC por la Xunta de Galicia en mayo de 2006 es sin duda el monumento más importante de toda la comarca. Une valores religiosos, paisajísticos y artísticos de primer orden. La historia de este santuario se inicia con el descubrimiento de la imagen por unos pastores: a partir de este descubrimiento, las gentes del lugar deciden erigirle una ermita para venerar tan milagrosa imagen que luego se va agrandando. El santuario es barroco en su mayor parte, la razón de su construcción fue la curación milagrosa que obró la Virgen de As Ermitas en el cercano pueblo de San Miguel de Vidueira (municipio de Manzaneda) al obispo de Astorga D. Alonso Messía de Tobar, que, agradecido por tal hecho, mandó edificar una nueva iglesia en 1624, inicio de la que conocemos actualmente. A esta se le añadirían nuevas construcciones como la casa de la administración, ampliación del atrio o el pórtico, Vía Crucis y una hospedería para los peregrinos que llegaban al santuario numerosísimos. Del s. XX datan algunas de las edificaciones para albergar a los seminaristas. La iglesia se distribuye en tres naves de desigual anchura, tiene nave de crucero y camarín accesible a los fieles, con un retablo de la Dormición de la Virgen. Gran riqueza de retablos, pintura y orfebrería. El retablo mayor es obra clasicista del siglo XVII. Pinturas del pintor barroco Francisco Couselo del Villar. Órgano maltrecho. Interesante y curioso dentro de las corrientes de la piedad contrarreformista de los “sacro-montes” son las capillas del vía crucis construidas de 1711 a 1747, con figuras de tamaño natural tallada en madera. El caserío de las Ermitas forma un homogéneo conjunto con el santuario. Varias casas llevan galerías acristaladas, otros balcones con canzorros.

Fornelos (San Bartolomé). De nuevo una iglesia que sigue o denominador común de la arquitectura religiosa de la comarca. Puertas lateral y principal de arco de medio punto con grandes dovelas. Espadaña de dos arcos de medio punto. De los siglos XVII y XVIII. Retablo mayor del siglo XVIII. La imagen del patrón es interesante, como la cruz procesional del siglo XVII.

Lentellais (San Simón). Tiene dos iglesias esta parroquia, la parroquial y la del anejo de Otar de Pregos. La toponimia de este último está en relación con el Santuario de las Ermidas y las oraciones de los devotos que allí se dirigían. La iglesia de Lentellais utiliza el perpiaño irregular, tiene planta rectangular, dos de arco de medio punto, espadaña de dos cuerpos. Obra barroca. Retablos barrocos, las imágenes modernas sin valor. La de Otar de Pregos es de tipología similar, un poco más sencilla. Conserva un peto limosnero de la Virgen del Carmen, barroco curioso.

Paradela (San Sebastián). Pequeña parroquia, una de las más despobladas de la comarca tiene una iglesia de perpiaño, de una sola nave con espadaña, cubierta en madera a dos aguas, del siglo XVIII. Tres retablos hoy restaurados con imágenes de interés como la de San Sebastián del siglo XVIII y la Santa Ana enseñando a leer a María, también barroca.

San Martiño (San Martiño). La iglesia de San Martiño do Bolo está situada en el centro del pueblo, que conserva un caserío armónico de buenos perpiaños. El templo tiene a los pies torre de planta cuadrada toda la fábrica de noble arquitectura. De planta rectangular. Dos puertas, la lateral de medio punto con cabildo sostenido por columnas cilíndricas y capitel seudodórico. La principal también de medio punto con pilastras y cimacio en arco de triunfo. Interiormente se cubre con bóveda de madera. El retablo mayor barroco como marco para un gran óleo de no mala ejecución representando a San Martiño en el momento de partir la capa con el menesteroso. Varias imágenes y obras de orfebrería son de calidad, los altares laterales tienen frontales de cordobán del siglo XVIII.

Santa Cruz (Santa Cruz). La iglesia sigue las trazas comunes a otras muchas de estas tierras bolesas, planta rectangular, presbiterio más alto, cornisas molduradas, espadaña de dos cuerpos con arcos de medio punto, remate en frontón triangular. La puerta en este caso es adintelada. Obra del siglo XVIII. En la arquitectura civil destaca la llamada casa del arco, con muros de perpiaño con cornisas en gola. Ventanas adinteladas con balcones de hierro. La puerta de arco de medio punto de grandes dovelas. La casa llamada de Santa Cruz es otro ejemplar a destacar dentro de la arquitectura civil, sobre de todo por el escudo de armas de estilo barroco de su fachada.

Tuxe (San Pedro). La iglesia de Tuxe tiene algunos elementos interesantes como la ventana de la capilla mayor con delicada decoración aún con vocabulario renacentista. El conjunto de retablos dentro del barroco tiene interés, especialmente el mayor y el de la Virgen del Rosario con esculturas del mismo estilo. La pieza más interesante es un Crucificado grande, que es obra de finales del siglo XVI. De este mismo siglo es un precioso cáliz de plata sobredorada con finas labores renacientes repujadas.

Valdanta (Santa María). La pequeña iglesia sigue la misma disposición que tantas del contorno, con espadaña y planta rectangular. Retablo mayor barroco, con imágenes de la Asunción, San Francisco y San Antonio de Padua del mismo estilo. En un retablo lateral crucificado con los brazos articulables barroco. Custodia de plata, tipo sol, del siglo XVIII.

Vilaseco y Valbuxán (San Donato). La iglesia de Vilaseco repite lo tantas veces visto: esquema de planta rectangular, presbiterio más elevado, espadaña de un cuerpo con dos huecos para las campanas y puerta con arco de medio punto de grandes dovelas. En Valbuxán cáliz limosnero donación de la reina Isabel II el año 1859, es de la célebre platería de Martínez de la Corte como señala su punzón. En la parroquia hay también una capilla del siglo XVIII, de planta rectangular con puerta adintelada la con espadaña de un cuerpo, cornisas y remates moldurados sencillamente. El llamado pazo de Valbuxán, por su ubicación en este lugar de la parroquia es obra de los siglos XVIII-XIX con muros de perpiaño encintados, galería acristalada y capilla con gran blasón en el muro, con espadaña con arco y remates en cruz.

Xava (San Salvador). La iglesia no se aparta arquitectónicamente de los esquemas tan reiterados en la comarca, planta rectangular y espadaña. Retablo barroco con tallas y Sagrario con la Resurrección en la puerta aprovechado de otro anterior del siglo XVII.

Patrimonio etnográfico

Abundancia de edificaciones de carácter tradicional, muchas mal conservadas. No es esta zona de cruceiros por lo que hay que señalar los que pocos que hay y que son el del Santuario de As Ermitas situado en el atrio del Santuario, debe su construcción a la ofrenda de un portugués llamado Manuel Miranda, devoto de la Virgen. En O Bolo se encuentra ubicado en el cementerio, y los de Chaodecastro, Tuxe (2) y Cambela. Tiene mucha importancia y debe destacarse por su tipismo la celebración de la Semana Santa en el santuario de As Ermitas: celebración cargada de actos y oficios religiosos a los que acuden cada año multitud de visitantes. Viernes Santo: por la mañana se lleva a cabo el Vía Crucis o Calvario, partiendo desde el atrio del santuario las cuatro primeras estaciones y el resto distribuidas a lo largo del llamado “camino del desierto” y culminando en el llano de la Resurrección; en esta ascensión, los cofrades portan diversos pasos procesionales (cruz que llevan entre dos o tres cofrades, Jesús Nazareno, San Juan, La Virgen Dolorosa, La Verónica…). Por la tarde es de destacar el Sermón de las Siete Palabras y el Desenclavo del Cristo y la procesión del mismo. El domingo de Resurrección tiene lugar la procesión del encuentro entre la Virgen y el Resucitado. En el pueblo de Santa Cruz, se celebra el Corpus Christi con vistosas alfombras florales a lo largo del pueblo. En Celavente se celebra la fiesta de San Juan como es habitual en otros muchos lugares, con la tradicional hoguera. La Asunción: celebrada en O Bolo (15 de agosto). San Roque: patrón de los enfermos de peste, en O Bolo y As Ermitas (16 de agosto). Fiesta en honor de la Virgen de Os Navallos (Celavente) y a la Virgen de As Ermitas (8 de septiembre). El Rosario en el santuario de Las Ermitas: el primer domingo de octubre. Esta misma festividad se celebra el pueblo de A Aceveda, organizándose todos los años una comida campestre. La celebración del Entroido: destaca en el municipio de O Bolo, el pueblo de Buxán: lo más resaltable del mismo, son “As Mázcaras” (máscaras). Consiste en un grupo de personas que llevan estas máscaras cubriéndose el rostro y ataviados con gorros en forma cónica, que llevan como de decoración una muñeca y telas y cintas de colores; este grupo baila al son de los bombos y aperos de labranza conocidos como “Folión”. Participan todos los años en el Entroido de Viana de Bolo. En Celavente destaca la figura de “O Touro”. No falta la tradición de los jueves de compadres y comadres. Representa la lucha entre sexos a través de canciones, dichos populares y sobre todo un muñeco confeccionado con paja, trapos o papeles en masculino o femenino. En el jueves de comadres las jóvenes elaboran el “compadre” colgándolo de un balcón o lo clavan en la punta de una estaca (lardeiro) y vigilan que los chicos no lo roben o lo quemen. El jueves de comadres se lleva a cabo lo mismo, pero a la inversa. El martes de carnaval los niños espolvoreaban con harina a la gente por las calles. Las ferias en el municipio de O Bolo tienen lugar los días 8 y 26 de cada mes. El magosto es también celebración mantenida. Empanadas y productos derivados del cerdo son los más celebrados de su gastronomía.