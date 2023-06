Viven (y se hacen de oro) en unos territorios mediáticos sin ley, como las redes sociales. Tienen pódcast, plataformas digitales y canales donde vuelcan sus entrevistas y editoriales controvertidos. Les gusta codearse con personajes que van a contracorriente, desde Robert F. Kennedy Jr. hasta Alex Jones, pasando por Candace Owens y Milo Yiannopoulos. No importa en qué dirección. El extremismo (sobre todo el de derechas) no les preocupa tanto. Lo que realmente les molesta, insisten, es la censura. Son unos amantes de la heterodoxia, de lo políticamente incorrecto, de las teorías que no encajan en la (siempre sospechosa) versión oficial.

Estos forajidos detestan a la prensa tradicional; para ellos, todos los medios de comunicación son sinónimo de corrupción, de operaciones partidistas, de manipulación sesgada. Algunos dicen ser víctimas de los poderes fácticos, a pesar de que, precisamente, se hicieron un nombre gracias a esos poderes fácticos. Insisten en que solo piensan en ti, en el público. En la gente. Que ellos también son como tú. Que quieren saber. Como tú. Que no quieren ser manipulados. Como tú. Pero es que, además, no lo olvidemos, quieren (legítimamente, por supuesto) hacer de todo eso un negocio, a ser posible muy rentable. Como los poderes fácticos. Según algunos de estos forajidos, un experto con formación académica y experiencia profesional tiene la misma autoridad que un aficionado a las conspiraciones que parece estar muy bien documentado: ambos han de debatir para que los televidentes u oyentes puedan determinar quién de los dos (el que lo ha estudiado y el que lo ha leído en alguna parte) tiene razón. Recuerdan, además, que ellos antes también pensaban así, de esa manera tan gregaria, bajo las leyes del establishment, y que se dejaban llevar por lo que se publicaba en los periódicos y por lo que veían en la televisión. Pero ahora son librepensadores. Lograron su independencia tras una revelación y descubrieron el pensamiento crítico. Comprendieron, por fin, que todas esas empresas de comunicación tienen, vaya por dios, unos intereses políticos, unas ambiciones financieras, un proyecto ideológico. Vivieron muchos años engañados, confiesan. Pero ahora ya entienden lo que pasa. Todo es una mentira. La verdad está ahí fuera, lejos del "Times" y del "Post", pero cerca de su página web, donde los hombres libres pueden hacer sus donaciones “La verdad está ahí fuera, lejos del ‘Times’ y del ‘Post’, pero cerca de su página web, donde los hombres libres pueden hacer sus donaciones” Estos forajidos se proclaman, por supuesto, defensores de la libertad de expresión, aunque no parecen saber muy bien qué hacer con ella. Se han transformado en unos líderes de opinión de gran influencia, como los medios de comunicación contra los cuales construyeron su marca, y, al gozar de esa influencia, se les exige, claro, la misma responsabilidad y el mismo rigor. Pero esa parte, tan aburrida, tan antigua, no les interesa tanto. Ellos vinieron a divertirse. Prefieren seguir ejerciendo de rebeldes, de disidentes sin causa. De ser un David que tan solo pedía ser escuchado han pasado a convertirse en otro Goliat más que compite con las corporaciones. Pero ellos, en fin, siguen haciéndose los forajidos, alimentándose de las ruinas del periodismo, buscando, entre los bulos y los discursos de odio, a posibles consumidores desencantados.