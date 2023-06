Esta es una foto que tiene mucha trama policial. Ahí veis ante el Cocedero bar La Piedra a veinte expolicías, todos jubilados, que aprobaron las oposiciones a finales de los sesenta y principios de los setenta, prestando servicio en la comisaría de Vigo la mayor parte de su carrera policial. Como supondréis, vivieron años duros de la delincuencia viguesa pero ahí están, cómplices de la amistad y la memoria común, en la que también hay un hueco para Poli, el dueño del local, al que conocieron cuando siendo casi un crío comenzó a trabajar de camarero en el Sol y Mar, situado muy cerca de la comisaría.

Billy King inaugura en Maraca con malas artes para gente mala

Arte subversivo, aerosoles, collage y vandalismo ilustrado. Con mucho gusto alternativo hace la galería Maraca esta exposición que desde ayer tenemos en Dr. Cadaval 12, para la que Billy King eligió un ganchoso título: “Malas artes para gente mala”. En ella conoceremos, según cuenta el agitador vigués Raúl Bermúdez (Chachacha Estudio) una faceta menos conocida de este músico vigués que le vincula con el mundo del arte, especialmente en los sprays y collages, que plantea desde una visión muy gamberra y con un toque de humor y de pop. ¿Cuántos años hace que veo moverse por Vigo a Billy, siempre con esa amigable sonrisa que le distingue? Pues no sé, desde los 80 al menos en que emergió junto a Silvia Superstar con los Killer Barbies, aunque luego le hemos visto fundar bandas como Los Cafres o Los Pontiaks, editar discos y, cómo no, los que hoy somos vieja guardia hemos estado hace 33 años en la inauguración de La Iguana, la sala emblemática que abrió con Julián.. Billy King es un tipo singular, creativo y querido en su ciudad y ahora podéis ver en la galería Maraca sus dos líneas de trabajo, entre collages con piezas vintage y un trabajo que más subversivo stencils. ¡Y hasta tenéis un libro editado en que se plasma su obra!

Nando Quiroga, de Los Zuecos en los 60 a la poesía actual

Billy King es un personaje de la erupción musical de los 80 pero Fernando Quiroga lo fue de la de los 60, que también fue espléndida, con el grupo quizá más recordado: Los Zuecos. Billy inauguró su exposición y presentó su libro, y Quiroga va a presentar el suyo, Los peces ciegos del amor, el lunes, a las 19.30 en la Escuela de Artes y Oficios. ¿Qué cosa? Pues una antología como de poeta secreto durante los últimos 20 años que le amadrinará la actriz y poeta Debora Vukusic con fondo musical del guitarrista Pepe Bordallo, “compa” suyo en Los Zuecos. Nando es un tipo tranquilo que después de Los Zuecos se presentó con Nando Pereira (al que sustituyó su hermano Jorge) y Pili Macías al Festiva del Miño 1971 con una canción de título inolvidable, Carmiña, eu sei que te amo, meu ben y el apoyo del trío La,la,la. Luego dejó la música, se dedicó a vender ropa (no en mercadillo, de marca) y a disfrutar de su hermosa casa de Beluso, que comparte con la de Vigo.

De Quiroga a Magis, pasando por Ferreira y los hermanos Bordallo

De la poesía de Nando Quiroga me avisó Emilio Fernández “Magis”, pero como quería información sobre su paso por la movida viguesa de los 60, llamé a Fernando Ferreira, máximo “sabelotodo”, que me contestó a pesar de ser las 8.30. Luego a Pepe Bordallo, que va a ponerle su guitarra para la presentación del libro, pero no cogió ni de coña a esa hora, así que llamé a Pamplona a su hermano Keli Bordallo, batería de Los Zuecos y luego exquisito carpintero al que hallé viendo un programa sobre restauración y con el que me di una larga parrafada mañanera de memoria común sobre Vigo. ¡Vaya recorrido temprano hice por la vieja guardia!