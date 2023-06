Spei Satelles –“Satélites da esperanza”, traducido desde o latín para o noso romance noroccidental–: velaí o rótulo da misión vaticana que nos pasados días, e desde a base de Vandenberg (California, Estados Unidos), vén de poñer nos ceos un pequeno satélite, o obxecto pesa arredor duns tres kilos, que orbitará entón sobre o planeta a uns 525 metros de altura. Cada mañá, os radioafeccionados de todo o mundo poderán recibir, xa que logo e de acordo coa información facilitada pola Santa Sé, “mensaxes de consolación e de alento desde a alborada”. E todo iso porque o referido enxeño está equipado cun nanolibro que contén a célebre oración respecto da esperanza e da fraternidade, pregada polo papa Francisco o 27 de marzo do 2020 diante dunha praza de San Pedro na que chovía a mares e completamente baleira por mor da anoxosa pandemia. Como é ben coñecido, a mensaxe papal foi concluir daquela cunha bendición urbi et orbi. Se me permiten os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais a inocente licenza, tal parecería que estoutra finalice, mellor, cun urbi et orbita.

De acordo coa estima dos especialistas do negocio espacial, o aparello anda de prezo por cousa do millón de dólares, polo que non han de faltar, en consecuencia, aqueles volterianos, impíos e revoltés a criticaren semellante “dispendio” co argumento de que, tendo en conta a moi singular correspondencia que desde sempre mantén coas alturas/Alturas e de que estas últimas están en todas as partes, a santo (e nunca mellor dito/escrito) de qué vén precisar agora o Vaticano de tales trebellos para divulgar as súas mensaxes. “É que acaso –retrucan– xa non quedan pombas –e/ou expertos en colombofilia– por Roma adiante?” Mais aínda resulta probable igualmente que algúns/bastantes bos agnósticos, e cando a Igrexa envía todo un satélite misioneiro onde elas, poidan dubidar asemade respecto de cómo están a funcionar realmente as cousas por aí arriba: ao cabo, foron as hostes de San Miguel as auténticas vencedoras na guerra contra Lucifer? Está ben traducido Isaias 1-14? Miñas e meus, vivimos tempos difíciles para certificarmos certezas: sen ir máis lonxe, velaí que todo un premio Nobel de Física, o profesor austríaco Anton Zeilinger, nos advirte a tutti quanti de que “non podes demostrar que a Lúa está aí cando ninguén a mira”. E a ver: vale que non afirmase exactamente iso, xa saben Vdes. cómo son –determinados– xornais e xornalistas, mais é o caso de que non só acontece (sorry, prezado Albert Einstein) que por alí si que xogan aos dados, senón que deciden que agora o número que sae é o un, pero agora vén ser o dous e agora resolven aínda que se trata do tres. Trasladado ao marxiano: Deus está morto, Nietzsche tamén morreu e eu mesmo non me encontro moi ben que digamos.

Todo finou, pois? Con licenza do noso Manuel Antonio, as mesmas estrelas aínda están, aínda están alí.

“Dalgún xeito, todos procuramos luces, fogos de verán, satélites de esperanza”

Cando era rapaz, pero así mesmo até os días de hoxe, o caso é que sempre me emocionou, e emociona, contemplar como o globo da miña terra nativa de Betanzos –“envexa dos Montgolfier”, sentenciou no seu día D. Álvaro Cunqueiro– ascende, lizgairo, polos aires na noite máxica do San Roque, os fogos de artificio a estouparen escintilantes na noite limpa e feliz; “Dio-lo vexa ir!”, devezaban as miñas tías Carmiña e María de Cortiñán. Ben anos adiante, xa pola metade dos noventa do pasado século, tarefas laborais leváronme a terras de Hannover, no norte de Alemaña. Unha noite acudín, daquela, aos xardíns do palacio de Herrenhäuser onde anunciaban un espectáculo de fogos de artificio “únicos” e “sensacionais”: o “nunca visto”, de acordo cos folletos ad hoc. Que queren que lles conte? Non é que estivesen mal, non; así e todo, nin de lonxe viñan superar aqueloutros das festas betanceiras. E, ademais, tiven que abonar uns cantos –coido que demasiados– marcos para poder gozar deles. “Os fogos de artificio son puro soño –razoei conmigo mesmo–; nunca ninguén lles debería poñer prezo aos soños!”

Don’t look up! (“Non mires arriba!”): na película do mesmo título, tal deviña o triste consello que os malvados lacaios da presidente Janie Orlean/Meryl Streep lles daban/ordenaban ás boas xentes. Xa que logo, non vai ser, desde logo, este cronista quen lles vaia recomendar a Vdes. que non procuren máis aló das nubes o rastro dos foguetes, a luminotecnia dunha noite de verán, o ronsel do satélite da esperanza. Aínda que iso si, todo hai que dicilo/escribilo, de certo que a todos/as se nos veñen á cabeza outros variados asuntos nos que a Santa Sé ben podería empregar un millón de dólares.