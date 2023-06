Cuatro Cosas

Lo que faltaba para el duro: nadie sabe a ciencia cierta si, al revés de lo que ocurrió hace cuatro años, los jacomitas se han comprometido con el PP a no presentarse a las elecciones autonómicas, o sí. El quid de esa tropa, ahora más disciplinada y leal que en 2019 –hay quien cree que fichó a veteranos de la milicia baltariana– no se ha pronunciado sobre ello. Se limita a asegurar lealtad a los pactos que tiene en el Concello kapitalino y del resto, punto en boca. Ufff...

No, no, no creáis que es un asunto banal. En Ourense (provincia) hay una serie de grupos locales y partidos nacientes que han obtenido plaza, y alguna alcaldía, y si todos, o la mayoría, se ponen de acuerdo para ir juntos a las elecciones gallegas, suman al menos un diputado, que se lo quitarían al PP. Y si se unieran a Jácome, puede que llegasen a uno o dos más. Lo que les haría claves cara a la Xunta y harían realidad lo de “Ourense también existe”. No os riáis: puede suceder...

Aquello, dice avecilla, está muy agitado. El aún presidente del PPOU, Baltar Junior, no está ni mucho menos de corpore insepulto, y ejerce. Por ejemplo, el pajarillo cantor supo que ya designó tres futuros diputados provinciales, y los tres son de su entera confianza, al menos la que se puede tener en la política de hoy, en la que todavía funciona aquel antiguo dicho del “tanto tienes tanto vales”. Y Junior tiene, no olvidéis, las siglas de Centristas. ¿Eh...?

Conste que la zurdería de allí también está que brama con la Organización del partido. Se preguntan, algunos, qué cogno estaba haciendo el Two al intentar hace pocas horas que Jácome rompiera los acuerdos provinciales y le diera la Diputación a la psoeciatería. Se alega que cumplía órdenes del prior de la orden valentiniana, pero Anacleto no acaba de creérselo, porque no gusta de esas maniobras de tahúr del Misisipi, como habría dicho Guerra. Alfonso, claro...