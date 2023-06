Viaxe ás Landas de Gasconha

Voemos, co pensamento posto en Galicia, ás Landas chamadas Aquitanas, de Occitania ou de Gasconha. Elas, que foran gándaras famosas, esténdense de Bordeos á Baiona de Euskalerría, paralelas ao Atlántico. Houbo alá, até o século XVIII, un sistema de dunas mariñas considerado prodixioso e que, no interior continental, se resolvía en chairas de carqueixa, uz, carpaza e, principalmente, toxo.

Aquí e acolá, o endorreísmo producía lagoas e pozas, algunha delas dotada dos elementos míticos que son propios do pego negro sen fondo. Esta auga apousada facía inzar o xunco e favorecía a aparición pomposa do espadanedo. O economicismo forestalista, ou “dasonomía”, foi a ideoloxía que sustentou unha práctica nefasta: drenou a auga estancada, inmobilizou as dunas e plantou, sen dó, piñeiros e piñeiros que, a poder de tempo, medraron e responderon aos incendios nunca vistos provocados por políticas derivadas do pensamento do alemán Johann Heinrich Cotta (1763-1844) pai do forestalismo que asolagou Europa e contaxiou a Galicia máis progresista.

Fíos invisibeis van desde Gasconha, que é provincia de Occitania, á Galicia atlántica. O método de domesticación das Landas Aquitanas foi imitado, ben anos despois, nas desfeitas galegas dos montes, da Limia, ou de Samil. Seguen os secretos: o nome dun dos Tres Mosqueteiros, novela traducida á nosa lingua por Darío Xohán Cabana, é Porthos, que se asemella moito ao de Ponthus, rei de Galicia e protagonista dun roman francés anónimo dos séculos XIV-XV: Roman de Ponthus et Sidoine. E, se seguimos o fío prodixioso, el levaranos, de novo da man de Dumas, a un dos episodios tráxicos do reino de Galicia. Na segunda parte dos Tres Mosqueteiros, Alexandre Dumas relata, para a posteridade, a historia do noso rei Don García so a aparencia cruel de “máscara de ferro”, que pasou do folletón decimonónico á cinematografía do século XX, e continúa a rebulir.

Cando falamos de historias coma esta da contaminación de Ponthus con Porthos estamos situándonos na zona escura dos contactos literarios non evidenciados. Formas marxinais de transmisión dos motivos narrativos poden, incluso, ofrecer concomitancias no relato de catástrofes, como é o caso dos incendios masivos de piñeiros plantados á presa en Gasconha e en Galicia para mal da poboación en ambos casos.