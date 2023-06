Una de las cosas que más cambia cuando tus hijos crecen es tu miedo. Con suerte están sanos, tienen amigos, son buena gente y han superado la ESO y BAC con nota, sin que el sistema les haya provocado un gran destrozo. Sin embargo, sospechas que tu trabajo aún no está acabado, o que lo está, pero podría venir alguien a echarlo por tierra.

Por eso mi miedo actual es que les rompan el corazón. Lo sé, es tan absurdo como inevitable, pero soy su madre. Escuché hace mucho tiempo esos latidos. Eran corazones tan pequeños, tan perfectos y yo tan tonta, que me enamoré. Incluso por ratos me creí que era yo quien había puesto ahí cada latido, cada parte bonita.

Pienso en las veces que me pasó a mí; una amiga, un novio, una pareja de tiempo, la persona que era todo. Cuando te rompen y te quedas paralizada como si te hubieran brilado. Te vas hacia la zona de castigo sin saber qué fue lo que no esquivaste a tiempo, qué no viste venir y te sacó del juego.

Qué tengo de malo, piensas. Por qué dejé de interesarle, de parecerle una buena idea, de sumar. Que te dejen es estar en el mundo mucho más solo que los que están solos. Más desprotegido que nunca, más pobriño que nadie. Ser Bambi caminando sobre el hielo. Tener mucho frío en un cuerpo lleno de huecos. Que te rompan no se pasa.

Te dicen que da igual, que de todo se aprende; pero ni de lejos da igual, da mal. ¿Y a qué se aprende? A desconfiar, a dar menos la siguiente vez, a crear barreras. Pues qué gran lección, qué avance. Te dicen también que el tiempo todo lo cura, pero qué tiempo, si los dos últimos minutos han tardado dos horas en pasar.

Siempre pienso que ojalá todos los maridos del mundo pudiesen conocer a las mujeres apasionadas que hay detrás de las mujeres cansadas con las que viven. Que ojalá todos los hijos pudiesen ver a las madres divertidas que hay detrás de las madres histéricas que creen tener. Y que, ojalá, quien te deja pudiera ver lo grande que eres en realidad y no lo pequeña que te sientes por su culpa.

Por todo eso me da miedo que alguien los rompa. Dicen en la serie “Ted Lasso”, que un peregrino es un fanático y dos peregrinos son un peregrinaje. Pues un aviso a todos los potenciales rompecorazones del mundo: voy sola.