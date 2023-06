¡Qué bodas de oro las de Celia y Tonio! No por la celebración, porque 50 años no son nada, sino por la alegría que se palpó entre familia, amigos... algunos de ellos venidos del País Vasco. No faltaron gaiteiros pedidos por el propio Antonio López Alonso. Antiguo trabajador de Barreras, enfermo de un ELA hace 3 años que lleva de modo ejemplar, sin un reproche, su frase siempre es “tocoume a min”. Le manda mucho ánimo a aquellos que como él lo sufren.

Hoy mismo, Punto y Seguido con Arcadio Falcón y el Eligio Hice un click ayer en un rectángulo y accedí a un link oculto para escuchar Punto y Seguido, que oficialmente sale hoy. No podría escuchar todavía esta hermosa canción si su autor, el vigués Arcadio Falcón, que está en Vigo estos días, aunque reside en Madrid, no me adelanta su acceso. Me dejé llevar algún minuto por su música y su historia, ese texto que rinde tributo a Domingo Villar y habla del Eligio, de la ría.... “Punto y seguido/y aunque te hayas ido/hay rimas/ después del punto final”, dice la canción. El nuevo single de Arcadio Falcón and The Banditis es una canción sentimental y emotiva entre la balada y el suave reggaeton del estribillo, que esconde esa historia que la familia del escritor ha podido oír en un acústico. Vosotros, hoy mismo en un clic. Magalhaes, de la Bienal de Corbera a La Collona de Vigo Ayer llamé al pintor Xabier Magalhaes, que ahora es un hombre nuevo porque hace casi dos años que no fuma, su vicio conocido más desastroso. Lo hallé en Madrid, trabajando en no sé qué escenografía con su hija actriz, Celina Fernández, y acababa de llegar de la Bienal de Corbera d’Ebre, donde dejó una obra suya. La Bienal quiere ser un espacio de reflexión y difusión de los Derechos Humanos a través del arte, y Corbera un municipio tarraconense que guarda tal como quedó la huella de a guerra civil, cuando fue arrasado por la aviación italiana. ¿Cuántos años hace que le conozco, que le cuento y que sigo la evolución de su obra? De Tarragona a Madrid y de ahí vuelve a Vigo, donde lo primero que va a hacer es recuperar el mural suyo en Abeleira Menéndez. Y de paso, visitará a unos metros del mural, en la sede de la asociación Évame Oroza y antes de La Collona, la expo que tiene allí hace unos días. María Fernández abre Vanitas en la Mostra Teatral de Cangas El domingo 25 Cangas volverá a ser capital del humor gracias a la inauguración de la XL Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, pero hoy no hablamos de la parte teatral sino la expositiva. Y es que al calor de este encuentro la viguesa María X. Fernández, residente en Cangas, inauguró allí una exposición en el Auditorio Municipal. Titulada Vanitas, la casi totalidad de las obras, salvo una instalación con números de papel y plástico, están realizadas con libros y enciclopedias , en su mayoría de Historia, que dan lugar a series como Historioporosis o ESO. María practica un arte del reciclaje para minimizar la huella ecológica. Los llenos de Ons y las Cíes El miércoles, la isla de Ons colgó el cartel de completo. Con las Cíes, este verano veremos muchos completos por la gran demanda que hay de visitantes foráneos. Pronto no habrá sitio para los nativos. Se supone que el turismo es una bendición pero… depende para quien.