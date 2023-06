Llevaba razón, al menos desde el punto de vista personal, el señor presidente de la Xunta cuando afirmó que su gobierno pondrá lo necesario para “mantener el liderazgo” de Galicia en el sector de la acuicultura. Ocurre, sin embargo, que su declaración se hace relativamente cerca de otra, desde la UE, en las que enlazaba, acaso por casualidad –si bien sería temerario que se acepte de ese modo, sin más–, cualquier opinión del actual equipo que se encarga de la reglamentación pesquera europea. Y que se caracteriza por el conservacionismo a ultranza: precisamente ese es el origen de una referencia a la acuicultura como si fuese la única alternativa a la actividad extractiva que en la actualidad se ejerce en el mar.

Y quizá lo sea en un futuro no demasiado lejano, pero hoy debe contemplarse como una opción más que en ningún caso podría sustituir a lo que significa el océano, no sólo para la economía actual del planeta y la alimentación de sus habitantes. Funciones que han de respetarse, del mismo modo que las especies piscícolas y que por puro sentido común los propios pescadores resultan especialmente interesados en que se haga. Punto este en el que quizá convenga recordar que quienes en su inmensa mayoría no respetan las normas internacionales de protección a la fauna marina son a los que la UE compra un producto que permite vender a bajo precio en sus mercados.

Todo ello se tolera, conste, bajo las narices del comisionado y su equipo. Dicho lo cual procede añadir que hace mucho tiempo, y con alguna excepción que se sanciona de inmediato, terminó la leyenda de los trabajadores del mar que los presenta como depredadores sin escrúpulos. Dicho todo ello, ha de quedar constancia de que no se trata en absoluto de descalificar a la acuicultura como uno de los instrumentos clave para cuando el cambio climático caliente las aguas de los océanos y produzca transformaciones radicales en su fauna. Una hipótesis que ya es aceptada por cualquier biólogo marino, aunque no hay noticia de que los directivos de la Unión la hayan tenido en cuenta.

Es en ese marco, temporal y material, en el que se encuadran las opiniones sobre que las promesas de apoyo acuícola pudieron y debieron añadir otras de explícito respaldo al sector pesquero e industrial de transformación. Que, es cierto, y además se supone, pero en este tipo de asuntos es los que resulta aplicable aquello de que el camino al infierno está enladrillado de suposiciones ingenuas y buenas intenciones. En una actividad como la pesquera, tan importante para Galicia como castigada por la normativa europea, conviene ser muy prudente a la hora de anunciar ayudas que, aun positivas, puedan interpretarse en forma equivocada. Y pesca y acuicultura son compatibles, no rivales.

Por cierto que, hablando de compatibilidades, acaso no estorbe una referencia al sector eólico marino y la pesca. Porque, como ya se ha repetido hasta la saciedad, son del todo compatibles si se tienen en cuenta los lugares en que una y otra actividad se llevan a cabo y se respetan las distancias y los informes medioambientales. Pero no son pocos los observadores que creen ver en Bruselas extrañas sintonías entre el interés de empresas de energías renovables y el hecho de que la nueva política comunitaria tiende a enviar a las flotas cada vez más lejos y aprobar a las eólicas los parques en número creciente. Y no se trata de expandir sospechas indebidas, sino, como mucho, aplicar el refranero en lo que dice: “piensa mal y acertarás”. Por si acaso.