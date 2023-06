Sahara Occidental, Marruecos y pesca europea

Está a punto de expirar el actual acuerdo pesquero suscrito entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea en materia de pesca, que no es renovable porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha declarado ilegal. Es el momento de hablar alto y claro porque en temas de política internacional es necesario fijar posturas con claridad si se quiere ser respetado. España no ha variado su postura ante el problema del Sahara Occidental porque ni existe un Tratado nuevo al respecto ni las Cortes Españolas se han pronunciado en este tema. Lo único que ha variado es la opinión personal del actual Presidente del Gobierno español que ha remitido una carta al Rey de Marruecos opinando, en contra de la legislación internacional vigente, que la solución del Sahara pasa por un régimen autonómico bajo la soberanía marroquí, cosa que choca con las numerosas resoluciones de Naciones Unidas y la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia. De acuerdo con la legislación internacional, que obliga a España mucho más que una carta que solo obliga al que la firma, el destino del Sahara Occidental pertenece a los saharauis que deben de decidirlo mediante un referéndum que el actual Gobierno Marroquí, que ha invadido y anexionado ilegalmente este territorio, se niega a hacer.

En estas circunstancias la legislación internacional y la europea, salvo que el Tribunal en última instancia decida lo contrario, Marruecos no tiene soberanía alguna sobre las aguas del Sahara Occidental y por lo tanto no tienen derecho a abordar a los pesqueros europeos que faenen en la zona, que en este caso estarían sujetos únicamente a lo que en su momento la Unión Europea decida al respecto bajo la Política Pesquera Común, pero Marruecos no tiene nada que decir. En consecuencia, el Gobierno español tendría que proteger la actividad de los buques españoles que faenaran en dicha zona ante posibles actos arbitrarios de Marruecos. Cuanto antes adoptemos esta actitud con firmeza y así se lo comuniquemos al Gobierno Marroquí mucho mejor. Nada es peor que mostrar debilidad ante un interlocutor que no es amistoso.

No cabe duda de que mantener relaciones amistosas con Marruecos es lo deseable, pero esto nunca se debe de hacer desde términos que resulten humillantes para España. La verdad es que la actitud de los Gobiernos Marroquíes en los últimos cincuenta años no ha sido amistosa con nuestro país y esta actitud ha sido principalmente impulsada por sus Reyes. Todos recordamos la Marcha Verde, por cierto, condenada por Naciones Unidas, las constantes reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y los islotes de soberanía españolas en la costa norte de África, ni por supuesto los incidentes en la frontera de estas ciudades autónomas, donde las autoridades marroquíes impulsaron la invasión de centenares de inmigrantes ilegales. Marruecos no ha mantenido actitudes amistosas con España sino que ha tratado de humillarla constantemente.

En materia de delimitación de aguas, Marruecos pretende que esto se haga en términos diferentes de los dispuesto en la Convención de Naciones Unidas que determinan que es la la línea mediana que debe de ser trazada para la delimitación de jurisdicciones. España debe de fijar con claridad su postura, de acuerdo con los dispuesto en CONVEMAR, defendiendo que los islotes de soberanía tienen derecho al menos a doce millas de aguas territoriales y Ceuta y Melilla a doscientas millas de ZEE porque mantienen actividad económica propia. No se puede ceder ante los caprichos extravagantes que con respecto a la legislación internacional mantiene actualmente el Reino de Marruecos.

Los Gobiernos Españoles tiene que ser firmes y claros al respecto. Es un error pretender que no se puede criticar al Rey de Marruecos, cuando en todos los países de la Unión Europea somos libres para criticar a nuestros monarcas y jefes de estado cuando nos venga en gana. No se puede admitir que la anexión de facto del Sahara Occidental por Marruecos se convierta en una realidad aceptada en contra de una legislación internacional que la ha condenado. Esto seria como reconocer que las anexiones por la fuerza de territorios son aceptables, es decir que tendríamos que acetar el derecho de Putin de anexionarse partes de Crimea, lo cual es a todas luces inaceptable.

El Sahara Occidental sólo pertenece a los saharauis, que se confiesan árabes de cultura española, y a nadie más y España más que nadie tiene que velar por su bienestar. Los futuros acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos habrán de sujetarse a lo dispuesto en la legislación internacional que están en contra de lo que pretende el gobierno marroquí. Hay que abordar con urgencia la delimitación de aguas con Marruecos que no tiene soberanía sobre el Sahara Occidental y sus aguas adyacentes. Amistad con Marruecos por supuesto, pero desde la firmeza y la claridad: “Amiguiños si pero … a vaquiña polo que vale”