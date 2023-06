O belén do portal (II)

Cando desde a presidencia da Real Academia Galega (RAG) se nos convida a celebrar o décimo aniversario do “Portal das Palabras”, obra creada, din, por iniciativa do Seminario de Lexicografía, non soamente se ignora o esforzo e traballo das persoas que posibilitaron esta ferramenta; tamén se pretende presentar o poder como servizo e como un saber especializado. Unha maneira sutil, en definitiva, de administrar a verdade. Pero esta, a verdade, é teimudamente democrática, procede sempre da conversación entre cidadáns que deliberan, debaten e toman unha decisión razonada. Os especialistas deben ser escoitados, pero non deben mandar, necesariamente.

Un belén, é “un asunto difícil de resolver”, tal como define a palabra o devandito portal na súa segunda acepción porque, a diferenza doutras simulacións, a mentira oficial non resulta doado desmentila, pero ímolo intentar.

Unha gran parte dos problemas que arrastra a RAG, actualmente, teñen a súa orixe en debates aprazados que, como moitas enfermidades, teñen a súa recidiva. Cando no ano 1978 dimite, “silenciadamente”, como académico numerario D. Isidoro Millán González-Pardo alega como causa da súa decisión a negativa da institución a crear comisións de traballo que a doten dos instrumentos necesarios para publicar unha ortografía, unha gramática e un dicionario, ferramentas imprescindibles da auctoritas coa que debe presentarse diante da sociedade a Academia. Era o momento no que Ramón Piñeiro, preocupado polas urxencias de Galaxia no campo normativo, estaba a establecer contactos externos para solucionar o que soamente podía ser solucionado desde a propia institución. Esta vía, a externalización, anticipada xa na filosofía da carta do propio Piñeiro a Rodrigues Lapa (1973) será o portal polo que se coen non poucos dos problemas actuais da Academia provocando a entrada necesaria de académicos procedentes do ILG que, na súa maioría, sempre se consideraron na RAG en comisión de servizos. Esto explica aínda hoxe que sexan os numerarios que proceden do ILG os que presidan todos os seminarios que inciden na norma lingüística: lexicografía, sociolingüística, gramática e onomástica. Despois hai outros seminarios –Literatura e Historia– aos que renuncian porque a súa misión celebratoria de efemérides e outras homenaxes non incide para nada no miolo do poder, a faceta normativa da institución.

Obviamento o traslado a Coruña dos traballadores do Seminario de Lexicografía da RAG desde Santiago obedecía a unha ampla reorganización que pretendía recuperar as competencias cedidas, por neglixencia rutineira, ao Instituto da Lingua Galega. Non se pode concibir que unha institución, a RAG, responsable por unha lei de 1983, da normativa dun idioma comparta esta responsabilidade cunha institución non dotada da auctoritas lexislativa. Obviamente, nada máis facérense coa presidencia en 2013, unha das primeiras medidas delatoras dos intereses que defendían os novos mandatarios foi o regreso dos traballadores a Santiago, ao Gaiás nada menos: “aquí mandamos nós” foi a mensaxe para navegantes. Na lingua mandamos nós.

Desde o ano 1982 as normas ortográficas circulaban entre a cidadanía asinadas polo ILG e pola RAG nun totum revolutum que desafiaba a máis elemental racionalidade. Con ocasión de esgotarse os exemplares da edición nº 22 procedeuse a revisar un contrato que figuraba a nome do Instituto da Lingua Galega, único titular receptor dos beneficios acadados polas vendas correspondentes. Cando se intenta poñer couto a estes desmáns cunha edición a cargo da Real Academia, con prólogo do presidente que recoñecía, naturalmente, a moi importante colaboración do Instituto compostelán, iníciase unha negociación surrealista entre cinco académicos, tres que proceden do ILG máis o presidente e secretario da RAG. O sentido de pertenza en xogo, a dúbida hamletiana que se amosa. Uns académicos que reivindican a autoría dunhas normas que elaboran para a RAG, que as aproba, para que sexan asinadas polo ILG. O belén, en definitiva, que elevamos a titular e que proba, como di a escritora mozambiqueña, Paulina Chiziane, que ás veces é máis fácil expulsar un exército que cambiar unha palabra do dicionario.