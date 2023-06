A la nueva corporación

El pasado sábado tomo posesión la nueva corporación, que regirá los destinos de nuestra villa los próximos cuatro años. Y ante la expectativa que se abre para nosotros, con la posesión de los nuevos ediles, queremos ser optimistas, pensando que alguna vez - ¿será ésta quizás? - hemos encontrado al fin a las personas capaces de afrontar con inteligencia y decisión, la importante tarea de solucionar nuestros inveterados problemas. Por ello, no tenemos inconveniente alguno en conceder a nuestra flamante Corporación municipal, con su alcaldesa a la cabeza, un amplio voto de confianza, con el deseo del mayor de los éxitos en el difícil y por demás, ardua gestión pública, que les espera.

En esta circunstancia inicial de su labor, aunque la mayoría ya lleva muchos años en la misma, nos parece oportuno, como obligado punto de partida, base indispensable de toda actuación responsable, reiterar, una vez más, el planteamiento de la resolución de nuestra actual problemática local -nunca abordada con la suficiente competencia y decisión- desde hace mucho tiempo, llena de perplejidades y vacilaciones, sin alcanzar el camino de su auténtica solución. Y quizás sería conveniente reiterar aquí, y ahora, que la corporación debe estar unida en la resolución de nuestros problemas, porque, entendemos nosotros, que la mal llamada oposición, no debe ser oponerse a todo lo que no es de su programa, o de su gusto, sin más. Es necesario explicar a los marinenses las razones de tal oposición, y sobre todo exponer claramente como, porque y de qué forma lo harían, siempre con la sana intención, de entre todos, llegar un acuerdo para resolver los graves problemas que tiene hoy, nuestra villa.

Acaso debemos también recordar aquí y ahora, nuevamente, la actitud pasiva e inoperante con que los marinenses asistimos al lento proceso de decadencia que viene arrastrando nuestra villa, desaprovechando indiferentes, las grandes posibilidades de futuro que más de una vez, pudieron ser convertidas en felices realizaciones, si hubiéramos contado con personas capaces y decididas. Por ello quizás convenga alertar a los nuevos gestores, sin duda dotados de voluntad y entusiasmo- que ya es algo, pero no bastante- que van han tomado sobre sus hombros, la dura carga de la administración municipal, resumiendo aquellos más importantes y definitivos, que deben constituir como los puntos básicos de la política municipal, durante el cuatrienio que hoy comenzamos. Aunque sabemos no ha de cargarse toda la responsabilidad para unos pocos, aunque estos sean los llamados directamente a estudiar y valorar, para ejecutar, sino que ha de ser compartida por todos los marinenses, con su aliento y apoyo, con sus críticas y su censura, si realmente queremos impulsar nuestro desarrollo y el progreso de nuestra villa, y por lo tanto de todos los marinenses. Pues, nosotros entendemos, que democracia es fundamentalmente colaboración ciudadana, en el largo camino del bienestar social y, por otra parte, todo bien comunitario, toda mejora de la colectividad, ha de ser promovida y apoyada por todos, sin distinción de clases ni partidos, para que, dentro de la comunidad local, no sean causa de insana perturbación.

Decimos esto porque creemos absolutamente necesario que la nueva Corporación, se encare con valentía, sin reservas ni aplazamientos, los graves problemas que nos afectan, arbitrando para ello todos los recursos, todas las colaboraciones precisas, para dar fin a la situación general en que estamos, para encontrar el sentido y la dirección que han de presidir los esfuerzos en favor de la modernización, el progreso y el desarrollo de nuestra villa. Porque se trata de problemas clave para nuestro porvenir, que en modo alguno puede ser resuelto de una manera superficial y alegre, sino tras un estudio serio y una serena reflexión conjunta, porque de ellos depende, no ya la ordenación de un presente confuso y caótico, que es urgente superar, sino el definitivo rumbo de nuestra villa hacia una franca y segura recuperación.

Problemas que podríamos concretar como la perdida de habitantes, que pasamos de ser cabeza del Morrazo, a satélite de Terras de Pontevedra, que no tenemos suelo industrial, que no tenemos suelo urbanizable suficiente, que el casco urbano tiene cien años, y la parte antigua está muy descuidada, y aún hay casas abandonadas que afean el lugar, con peligro de derrumbe, que cada día tenemos menos comercio. Por lo que habría que empezar por modificar el PXOU, para crear suelo industrial, para que una docena de empresas se puedan ubicar en nuestro municipio, tal como decía el presidente la Autoridad Portuaria de Marín (sin colgajos), que convendría urbanizar la zona de Viñas Blancas, que tenemos demasiado tráfico por el centro, que habría que desviar hacia la carretera de circunvalación, para humanizar la ciudad, que los vehículos circulan a más de 30 km/h, y a más de 10 km/h. en las calles de plataforma única, sin control alguno, que hay que prohibir la circulación de bicicletas y patines por las aceras, que no se dejen aparcar en cualquier esquina y en cualquier acera a los repartidores, que circulan a sus anchas por donde quieren, etc., etc. Hay que diseñar un plan de playas para atraer el turismo, y para que dispongan de los servicios que necesitan: hoteles, apartamentos, aparcamientos, camping, y camping de caravanas, para fijarlos definitivamente, para lo que urge urbanizar la zona entre el vial de playas y la carretera de Bueu, y poner en servicio el puerto deportivo de Aguete, pieza fundamental para el turismo, defender y mantener nuestro patrimonio, determinar definitivamente los limites portuarios y del municipio y abrir Marín al mar.

Todo esto no es un programa de gestión municipal - tarea que corresponde a nuestros ediles- sino tan solo la enumeración de un amplio panorama de nuestros problemas, que constituye, sin duda, un reto a toda Corporación municipal que se precie de representatividad y democrática y quiere ser efectivamente auténtica y genuinamente popular, debe trabajar, para y por, el desarrollo y progreso de nuestra villa. Si para esto hemos estrenado realmente un nuevo equipo, vaya nuestra enhorabuena, de lo contrario los marinenses quedaríamos muy decepcionados.