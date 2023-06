Esperpento en Rodeiro

Non me digan que o que estamos a vivir non é un autentico esperpento, un espectáculo incomprensible, unha traxicomedia, e non precisamente a de Calisto e Melibea de Fernando de Rojas, aínda que si presente bastantes concomitancias coa famosa Celestina. Dende o pasado 28M, o que estamos a ver, e aínda non é nada co que nos queda por diante ata que pase o 23X, semella moito máis un esperpento que un circo, por moito que os tertulianos de prató se empecinen en atopar explicacións aos pactos, acordos máis ou menos anti natura, gobernos frankestein, pactos e refritos de lexislatura ou de goberno, e ata o infinito e moito máis, como ben dicía Buzz Lightyear, valente gardián espacial, naquela película na que os xoguetes cobraban vida, Toy story.

Casos como o de Barcelona, Ourense, Pamplona e bastantes máis, nas conformacións das corporacións locais e deputacións, e gobernos autonómicos, poñen de manifesto que os nosos benqueridos pais da patria, cando de mandar se trata, carecen de principios, ou como ben dicía o xenio do humor Marx, o Groucho digo, non o outro das longas barbas e cara de enfado perpetua ou de dor de estómago permanente, do Manifesto Comunista: “Estes son os meus principios, se non lle gustan, teño outros”, porque non me digan!

Pero aínda resultándome incomprensible moitas cousas das que teño visto e lido estes días, como pasmón de a pé que son e exerzo cada día, a medalla de ouro, o number one do mundo mundial, penso que témola que dar ao caso de Rodeiro, porque, francamente, non resulta moi doado de explicar e moito menos de comprender, que teñan que dimitir 16 membros dunha lista electoral, para que entre o 17, e poida resultar nomeado como presidente da Deputación, que non dubido en absoluto que será un excelente presidente e que conta dende xa co apoio do seu partido, non digo que non, nin o vou poñer en solfa, porque non teño coñecementos nin argumentos para elo. Pero, miren, digan o que digan, non resulta moi comprensible e dende logo semella falsear o concepto de democracia, cando o voto da xente, neste caso dos veciños de Rodeiro, non se respectan, e os seus desexos para que os represente este ou aquel quedan en augas de borralla.

Cando menos, é esperpéntico, triste e incomprensible. E insisto que o resultado final seguramente vai resultar bo. Pero, sinceramente, qué fallou aquí para ter facer o ridículo mundial renunciando 16 dos presentados na lista electoral do PP ao Concello de Rodeiro? A min particularmente gustaríame escoitar as explicacións dos cabezas pensantes do PP, e non simplemente dar carpetazo ao tema, dicindo que se fixo con normalidade. Si, sen dubida, pero a opinión da xente non serviu, coma sempre, para nada e o voto menos.

Cousas veredes.