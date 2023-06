Hoy son abuelos pero en 1960 eran jóvenes alegres entre 17 y 18 primaveras que fundaron la Peña del Olivo (Los Simpáticos), que ahora es la más antigua de Vigo. Ahí veis a algunos de ellos celebrando su 63 aniversario con amigos en el restaurante Marcos, aunque en la cafetería Nevada está el local social de la misma. Pucho, su presidente, Valle, Santiso, Dacosta, Roberto, Antonio, Manolo, Isidro, Luis, Nardo… ¡presentes!

Los feligreses del santo Mauro, de fiesta en San Adrián de Cobres

Encontré el otro día al espigado y cordial Mauro Durán en la terraza del Palacio de la Oliva, no solo aprovechando su fugaz condición de Rodríguez, sino precelebrando su cumpleaños (de fecha indefinida, nos hizo jurar) con envidiable alegría. En realidad se estaba entrenando para la Mauro’s Summer Party, la fiesta oficial de su aniversario que celebró el viernes en su Restaurante Mauro, ahí sobre las aguas de la ría y ante el mar de San Adrián de Cobres. Completo el aforo semanas antes, los feligreses del santo Mauro alzaron por él sus copas (varias veces) y movieron sus caderas (muchas más) dando la bienvenida al verano al ritmo de DJ Félix. En eso se veía a Manolo Carrera, Gonzalo Cambón, Emilio Conde, Mónica Consentida... Me cuenta nuestro enviado especial que no faltó de nada en lo que a comercio y bebercio se refiere, y la buena música de la Vigo Ray Band lo puso todo a cien y elevó un grito unánime: ¡Felicidades, mozuelo! ¡Qué banda y no de malhechores, ya dije una vez, la de Pedro Vargas, Manuel y Álvaro Candero, Miguel Sánchez, Javi Cabada y Paco Pérez!

A pegada galega en Cuba

Me sopla mi señora Porteiro, María Xosé de nombre, que mañana tienen una cita todos los que quieran saber de “A pegada galega en Cuba”. Habla María Xosé del encuentro que se propone el jueves a las 19.30 en la sede de la asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5, antigua Casa da Collona). La historia compartida entre ambos países, enfatizando la femenina, lleva allí a ponentes con causa: desde Ana Baena para moderar a Juana Caridad, Arantxa Fernández y José Luis Ansedes. La presencia de gallegas destacadas en la vida de Cuba y en el feminismo cubano, como Andrea López, es uno de los temas propuestos.

Voces polo Litoral, de limpieza

Tengo una foto en espera que aún no puedo dar porque hay otras antes en la cola pero merece la pena ser contada. En ella veo a miembros de Voces polo Litoral de Teis (que tanto han hecho por esa franja marítima) en la reciente limpieza que hicieron en las playas de A Lagoa, A Fábrica y A Manquiña para celebrar el día del M.Ambiente . En esta ocasión, el recuento y pesaje de los residuos permitió sacar de la arena 367 colillas, 117 kilos de plástico, 22 de vidrio, 67 de cuerdas, 280 de construcción y escombro y 82 de hierros, cables, palos... Asusta la burricie contaminadora de unos y admira el compromiso ecológico de otros como los de Voces polo Litoral.

Y mientras, Camacho con Ravel

Y mientras todo esto ocurre, el músico, compositor y ex director de Conservatorio Tomás Camacho volviendo a las andadas y cambiando el mono de jardinero por el de músico en su retiro dorado a los pies del monte Aloia, recupera una dulce pieza de Ravel que estoy oyendo y hasta podría servir como música para relajarse. Y mientras la oigo, leo el ardoroso programa de actos musicales de la Fundación Mayeusis para estos días, que supongo que tienen a su director, Lucas Alonso, en un vivo sin vivir en mí melódico.