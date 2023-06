Cuánto echo de menos el fúngol

Y cuántas gracias y patadas a la gramática, cuántas anécdotas nos dejaron la temporada de fútbol, sus transmisiones y las lecturas recreativas hechas a su socaire, y que ahora, ay, ya añoramos, si bien fichajes, torneos y campeonatos de naderías nos quitan el mono. Comparto.

Declaraba un futbolista ansioso de minutos de juego: “Marcharé cedido con el Alcorcón”. No, chaval, marcharás cedido “al” Alcorcón.

¿Recuerdan aquellos líos futboleros entre el seleccionador femenino y 15 de sus jugadoras? Decía una: “Es muy duro ver que la federación está tirando a las jugadoras bajo del autobús por pedir mejor protección, trato y profesionalismo”. Qué asesino y mal sonante ese “bajo del autobús”.

Un jefe futbolístico se declaraba atento “por si de aquí a fin de temporada se pone a tiro un futbolista profesional en paro interesante”. Caramba, no sabía yo que había paros interesantes. El orden de los factores sí altera el producto comunicativo. Y es que, gracias a la generosidad de otro colega lector, les ofrezco esta alteración indeseada de un entrenador al que “le gustaría tener un jugador que vaya al espacio”. Yo soy más de los que se quedan en la Tierra mismamente.

Narra la locutora: “Ese balón no consiguió entrometerse en la portería contraria”. Para no entrometer mi humor, apago.

Leo sobre el mal carácter de Brian Clough. Tras sufrir un ataque cardiaco, sus jugadores reaccionaron con palabras de sorpresa, según cuenta el mítico entrenador del Nottingham Forest: “Cuando ingresé en la unidad de corazón, recibí un telegrama de ánimo que decía: ‘No sabíamos que tuvieras uno’”.

No todas las opiniones son respetables, ni mucho menos. Sí lo es, entiendo, el derecho a expresarlas. En el bar de la esquina, grita un sedicente aficionado: “¡Benzema, no tienes ni puta idea de jugar al fútbol!”. Como ven, resulta una manera estupenda de detectar a la gente desquiciada, necia o simplemente majadera.

Recordé la célebre pintada en el cementerio de Nápoles tras ganar la Liga con Maradona: “No sabéis lo que os habéis perdido”. Ay, aquel Pelusa que afirmaba haber nacido en un barrio privado: “Privado de luz, privado de agua, privado de teléfono…”.

Sería la fuerza vasca de la costumbre, pero un mi amigo currito, encargado del mantenimiento del campo del equipo del valle de mi balneario, y euskaldún (o euscaldún, que también lo registra la RAE) me llevó a verlo laburar una mañana y pasó esto. Tenía que solucionar un problema de inclinaciones junto a la portería del río. No le cuadra a la primera. Reflexiona. Lo vuelve a intentar. Nada. Por fin, da con la solución, se le ilumina el rostro y no grita “¡Eureka!” (“¡Lo encontré!”) como el Arquímedes siracusano y griego, sino que (ya digo: la fuerza de la costumbre vasca) grita desde el punto de penalti sin proponérselo, inadvertidamente: “¡Euskera!”.

Ya no discuto sobre efectividad o belleza en el fútbol. Corta es la vida para disputar que si Mou o Setién, si Bordalás (está bien el neologismo de “levantar una bordaleza”) o Klopp. Uno de los equipos con cuyo orden y ballet resolutivo más disfruté fue aquel Milán inolvidable de Arrigo Sacchi (y su versión albaceteña de Benito Floro) con quien departí una mañana en Barajas ante el silente Butragueño. Declaraba el colosal lombardo: “La victoria podrá quedar en los libros, pero la forma de conseguirla queda en la cabeza de la gente”. Sobra cualquier otra consideración.

Aprendí que el seriote escritor francés Jean Giraudoux tenía tiempo para escribir que “La guerra de Troya no ocurrió” y tirar de aforismo sobre lo que hoy nos ocupa: “El deporte es un medio de elevar la temperatura de los países fríos”. Y como no hay manera de soltar de la lengua las sentencias cuando se comienza con ellas, vuelve a citar y vuelvo yo a acabar estas líneas veraniegas: “El deporte es el esperanto de todas las razas”. Que así sea y lo vea.