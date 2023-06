Cuatro Cosas

Oído, por cierto: ¿sabíais que hay un cabreo del nueve largo entre las patronales luso/galaicas por lo del Corredor Atlántico ferroviario de mercancías? Pues sí, pero con matices: los vecinos del sur del Miño tienen un Gobierno serio en Lisboa, que es previsor, y conociendo al de Madrid, tiene obras por si acaso para conectarse por Extremadura hacia el centro de la península y así en su día conectar con el Levante, por si menester fuere apostar por vías más seguras. Yes...

Avecilla cree que ya es hora de contar lo que supo hace algún tiempo. Resulta que cuando Transportes, que va tan mal que echan de menos a Ábalos, tuvo que buscar un disfraz para disimular que lo del Corredor de aquí estaba más verde que un espía en San Marino, se inventaron lo del comisionado. Sí, ese que citó en casi vísperas del 23/J a las patronales para ver qué opinan, después de que todas han reclamado la obra hasta en arameo. Por eso braman: porque sospechan. ¿Eh...?

La cosa habría ido mejor si uno de los primeros a los que ofrecieron esa comisión –era el idóneo, le cuentan al pájaro– no hubiera rechazado la oferta. Se trata de Fernando González Laxe. A partir de ahí avecilla no certifica las causas de que dijera que no, pero un buen amigo le contó que el expresidente de la Xunta sospechó que podría haber tongo. O, dicho de otro modo, que el asunto, como tantos otros de los que se relacionan con Galicia, iba para largo. Uyuyuy...

Por cierto. El otro día os comentó Anacleto que los resultados de las municipales y provinciales del 28/M han tenidos efectos claros y quizás claves para el futuro. Para Galicia significa un refuerzo claro del PP a nivel de ciudades y recuperó una diputación, un objetivo básico para el presidente Rueda. El rojerío no lo va a tener fácil el año que viene. Y, dos) ya se barajan nombres de posibles sustitutos para el tío Abel en la FEMP. Puede ser la venganza de Feijóo. Ojo.