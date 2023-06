Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura

É notória a riqueza existente em muitos adágios, ditados, parémias, provérbios ou refráns galego-portugueses, um tesouro valiossísimo da cultura e sabedoria popular. Muitos procedem da cultura greco-latina, outros fôrom criados nas diversas línguas europeias, podem ver-se em obras literárias a partir do século XIV, porém nos dicionários, se as nossas investigaçons som corretas, nom se registam com certa sistematicidade até o seculo XVII, por exemplo na língua castelhana (Covarrubias, 1611) ou na língua galego-portuguesa Delicado (1651) ou Bento Pereira (1655).

Estas “sentenças breves” de uso popular, para que fosse possível integrá-las no discurso, com variantes, tinham por finalidade servir de advertência e doutrinamento; a ideia básica contida nesta parémia é que a “constância”, a “perseverança” ou a “persistência”, nas pessoas nobres que perseveram acabam ganhando. Contodo nom seria válido para as pessoas que atuam como reagentes tóxicos, que estragam a vida das associaçons culturais ou das universidades.

Este provérbio tem origem no latim: “Gutta cavat lapidem”, a gota escava a pedra, famoso sobretodo por tê-lo usado o poeta Ovídio nas suas “Pônticas, (Epistulae ex Ponto)” (Mar Negro), onde estava desterrado polo imperador Augusto (por causa dos seus poemas licenciosos), aparece noutros autores latinos (Lucrécio, Tibulo, Séneca). Na época medieval foi ampliado: “Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo”, a gota escava a pedra, nom pola força mas caindo repetidamente. Estes ditos podiam ser evocados polas pessoas idosas, que nom “velhas”, e parece ser que eram mais freqüentes entre as mulheres do que entre os homes. Mencionavam-se quando se juntavam na lareira junto ao lume ou na porta ou interior das vivendas quando concorria a vizinhança para o que hoje se denomina faustosamente “socializar”. As pessoas septuagenárias somos testemunhas do que nos diziam as nossas maes ou pessoas conhecidas, e mesmo lembram boas amigas nossas octogenárias com umha memória prodigiosa.

Devemos reconhecer que depois de muitos estudos científicos e numerosos artigos publicados em jornais, que respeitam direitos fundamentais reconhecidos na Carta Magna (1978), que “batem e batem em pedra dura...”, parece que furam pouco, embora as deficiências expressivas desse idioma oficialista inventado num laboratório, mal codificado e ensinado sem ter em conta a importância da etimologia, a história da língua e os princípios inerentes ao vocabulário culto e científico das línguas da Europa, nom seja derrogado. Essa “normativinha” para caminhar por casa ignora dolosamente o luso-brasileiro e a necessidade de harmonizar com o português, língua oficial nas instituiçons e tribunais europeus. É oportuno censurar mais umha vez essa ideologia das administraçons públicas galegas de considerar o luso-brasileiro umha língua “estrangeira”.

* Professora Catedrática de Universidade