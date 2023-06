Manuel Bragado xubilouse como profesor, aínda que seguirá impartindo docencia pública nos artigos e nos libros que vaian saíndo ao mundo desde o seu interior. O director que foi de Edicións Xerais, o teórico e práctico do movemento galego de anovamento pedagóxico, o partícipe eficiente de labores sociopolíticos mil, está sempre presente na memoria nosa.

Nos artigos publicados por Bragado neste mesmo xornal, Vigo (en Galicia) é unha constante. O Vigo de Bragado é produto dunha historia social e económica propia e mírase distanciado dos altos poderes administrativos. Así vive a cidade maior de Galicia, que se autoxerou á marxe do Estado Español. Bragado vive, certamente, un Vigo con raíces. Coma Vesteiro Torres, el sente a cidade natal latexando nos alicerces de Santa María, na bailada paganizante do século XIII. No mar de Codax, que se estende a Meendiño, e na batalla de Rande pintada, ao estilo Turner, no verso do capitán Anselmo Feixóo Montenegro, e incluirá tamén Jules Verne.

"Bragado é dos que entenden que, alén das Cíes, e sen mover demasiado o paralelo, estamos na Nova York mesma que Risco quixo, en La Centuria, achegar pneumaticamente a Ourense"

Ou sexa que Bragado é adicto á ría que o novelista de Nantes colocou na escorrentía da mellor literatura educativa do mundo. Xusto aquí foi onde o capitán Nemo apañaba ouro imperial español para subvencionar as rebeldías independentistas do mundo. Non é Bragado alleo ao Vigo xeórxico do Fragoso, ás leiras que descen, co Lagares, de Cabral á Foz e á praia de Navia, hoxe Samil, que foi destruída por orde de diferentes administracións municipais. Bragado é dos que entenden que, alén das Cíes, e sen mover demasiado o paralelo, estamos na Nova York mesma que Risco quixo, en La Centuria, achegar pneumaticamente a Ourense. Mesmo Bragado parece continuar o ensaio “Emocionario de la gran ciudad. Vigo”de Eloy Luis-André (en Galleguismo, Madrid, 1931).

Bragado é dos que, no ronsel de Castelao, pensa que o mellor porto natural de moito mundo áchase bloqueado culpabelmente por unhas deficientes comunicacións terrestres desde que hai rexistros. Vigo non merece a eternización da cruz franquista que preside o Campo de Granada, caro a Bragado. E el non parece discrepar da concepción de Vigo como territorio ou cabeza dun “hinterland” comarcal que defendía Otero Pedrayo. Co cal pasamos a fronteira e chegamos até o Miño, e a vella Gallaecia vai recobrando a faciana. Mentres, as estatuas de Rosalía no Porto e de Camões en Vigo, conversan como imaxinou X.M. Álvarez Blázquez.

Enfín, o Bragado editor é continuidade dos Chao republicanos e protonacionalistas: Vigo é a capital galega da produción de libros. O mundo móvese e Vigo non acouga. Antes ben, a cidade gosta de evidenciar mesmo as formas aberrantes do seu autodinamismo. En Bragado hai máis Vigo do que deixei enchafallado nesta bagatela. Deséxolle ao bon amigo unha feliz e fecunda etapa de xubilación.