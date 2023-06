Todo según lo previsto

Era innecesario, muy probablemente, el cierto aire de misterio que se quiso establecer en algunos ayuntamientos de España, y de Galicia, acaso para que modificasen el recado que dieron las urnas. Y no había necesidad, porque salvo un par de sorpresas, relativas, todo transcurrió como estaba previsto: el ritmo de la antigua tonadilla de la yenka, la derecha se reunificó –al fin y al cabo, Vox nació como una escisión del PP porque lo consideraba blando–, ya se verá hasta dónde, cuándo y cómo, y la izquierda con la izquierda más radical, que sigue atomizándose a base de oportunistas de toda condición, expertos/as en la trepa, que lo único que quieren es gobernar ellos cuanto antes.

En el País Vasco el PSOE juega, con el PNV, a lo mismo pero por diferentes caminos: los socialistas para distanciarse –por ahora– de Bildu cara a las elecciones, y los peneuvistas para atajar el riesgo de llegar a convertirse en la segunda fuerza, detrás de los antiguos etarras. La sorpresa se dio en Barcelona, donde el separatista Trías –referente de los últimos flecos de la burguesía más retrógrada del primer tercio del siglo XX– fue víctima de un pacto de última hora entre socialistas y populares, Brillante movimiento de Feijóo, que de este modo reduce al menos en parte la feroz acometida de Moncloa por sus acuerdos con Abascal y compañía.

En Galicia se cumplió el guion previsto, con leves sorpresas en alguna villa y municipios pequeños salvo, naturalmente, Ourense. En la ciudad de As Burgas, el PPdeG protagonizó una bochornosa opereta bufa que –curiosamente, y sin la menor intención real de hacerlo– respetó la voluntad de la ciudadanía permitiendo que el alcalde Jácome siga otros cuatro años. O más: se parece, políticamente hablando, al cántabro Revilla. Todo ello en una transacción político-mercantil que pagó Manuel Baltar con su cabeza. Desde ahora ya nadie podrá ponerle límite concreto a la divina providencia electoral.

En términos estratégicos los populares salen favorecidos: no tenían la gobernanza de la capital, pero conservan a última hora la diputación. El presidente Rueda ha trabajado a fondo para lograrlo: habrá que seguir muy atentamente las explicaciones, si alguien las da. ¿Y lo dicho, la coherencia, el honor...? Son términos antiguos que no tienen lugar en política moderna. De modo que, con las cosas así, hay algo probablemente previsto también, sobre todo en los concellos donde pequeños partidos o agrupaciones vecinales o de reciente aparición, forman un caldo de cultivo ideal para las mociones de censura que cambiarán esos pactos de ahora.

Resulta algo muy habitual en este antiguo Reino, por lo que no es preciso graduarse como profeta para anunciarlo, como mucho a medio plazo. O quizá antes, cuando alguno de los ahora aliados no reciba la “compensación” que esperaba. Aún en Galicia, es de destacar, aunque las previsiones así lo señalaban, el crecimiento del BNG, que añade más de 130 ediles a los de 2019 y aumenta de forma espectacular su peso político local: el retroceso de Pontevedra lo con la alcaldía de la capital de Galicia. Hay cosas que pasan factura, y la moraleja podría ser, otra vez, que para que el pago no acabe resultando demasiado oneroso, habría que repasar ese concepto de las “mayorías sociales” que algunos manejan sólo cuando les conviene. Podrían adoptarse sistemas que garantizasen más el respeto a la voluntad de los votantes. El mejor sería el ballotage francés, la segunda vuelta, pero esa es otra historia.