Tíempos de esperpento político

Mi fe democrática, que es mucha, se ha derrumbado una vez más con la toma de posesión de los nuevos alcaldes, especialmente en Ourense; porque, aunque el papel todo lo soporta, recurrir al argumento de la lista más votada para cerrar el acuerdo entre el PP y Jácome es, simplemente, un ejercicio de cinismo político extraordinario.

No me tachen de ingenua, por favor, mi convicción de la necesidad de los partidos políticos como sostén de la democracia no me oculta el turbio interior de estas organizaciones, su ausencia de democracia, y su uso instrumental por parte de las élites.

Lo que me maravilla es la justificación, como el PP recurre a la lista más votada como si fuera un principio inamovible y al día siguiente, cuando surge la más mínima oportunidad, recurre a una coalición para evitar que gobierne la lista más votada, con la misma intachable ética.

La doble cara de los principios nos permite hablar de ellos sin dejar de someterlos a nuestros fines, y así Jácome ya es alcalde; ha sido limpio, quirúrgico, sin apenas mancharse las manos, y con ello el PP conservará la Diputación, todo cambia para que nada cambie.

Baltar se va, sí; pero no por la calidad democrática de las instituciones, se va por unos puntos en el carné de conducir, porque los escándalos que hay detrás de esos puntos son imposibles de borrar, y se va para tratar de refugiarse en el partido, a la espera de que deje de llover, protegido por los suyos y, seguramente, acechado por los suyos.

Lo más irónico es que después de 36 años sea Jácome el que ha terminado con el imperio político de los Baltar, al menos en apariencia, porque nadie se cree la caída de Baltar, al margen de esos puntos en el carné de conducir y del acecho de los suyos.

Vamos, que, para el propio Baltar y el PP, el relato de que Baltar se va para conservar la Diputación es un buen relato; pero la verdad es que desde el momento que apareció el tema de los 215 kilómetros por hora, las ruedas de afilar los cuchillos no han dejado de dar vueltas en el Partido Popular. Que son muchos los que esperaban un desliz como ese, con tantas secuelas, y no podían perder esa oportunidad, y no todos se han ido a Madrid.

Jácome es alcalde para regocijo de sus seguidores y castigo del manoseo orgánico de las élites de los partidos, y Baltar se ha refugiado en el mundo orgánico porque es ahí donde espera encontrar su mejor refugio, lejos del acecho mediático y protegido por sus incondicionales.

Si los ciudadanos de Ourense siguen votando a Jácome es porque han encontrado en él algo que no les han dado los partidos políticos tradicionales; nunca he creído que los ciudadanos sean irresponsables ni se equivoquen, más bien los que se equivocan son otros, y en el medio de esas equivocaciones emergen los Jácome.

Algo han visto en él los ciudadanos de Ourense, o tal vez, simplemente, la política ha llegado a tal grado de esperpento y cinismo que todo cabe en ella, incluso los Jácome o los Baltar, aunque yo prefería al del trombón, al original, que no necesitaba del cinismo para ser lo que era para su gente. Tiempos de esperpento político.

*Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela.